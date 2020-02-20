Dün kurda dar alanda hareketli bir gün yaşandı. Dolar dün güne 6.0692 liradan başlarken Merkez Bankası'nın faiz karar öncesi 6.0540'a kadar indi.
Ardından Merkez'in 50 baz puanlık faiz indirimini açıklamasının ardından 6.08'in üzerine çıktı.
YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Dolar/TL yeni güne de 6.0843'ten başladı. Yükselişini bugüne de taşıyan dolar 6.09 lirayı gördü.
Koronavirüs nedeniyle büyüme endişelerinin artmasıyla güvenli liman olarak görülen altının onsu spot piyasada 1615 doları geçerken, dolar endeksi de 99 üzerine çıktı.
Risk iştahının azalmasıyla gelişmekte olan ülke kurları değer kaybederken, Suriye'nin İdlib şehrinden yoğun çatışma haberleriyle dolar/TL öğleden sonra 6.10 üzerini gördü.
20 Şubat saat 17:10 itibarıyla dolar kuru 6.097 TL seviyesinde.
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