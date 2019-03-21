Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre bazı döviz tevdiat hesaplarında kesinti oranı artırıldı.

Buna göre bir yıldan uzun vadeli döviz mevduat hesaplarında kesinti yüzde 13'ten yüzde 18'e çıktı. Ayrıca, döviz mevduat hesaplarında bir yıla kadar olan stopaj oranı yüzde 20'ye yükseltildi.

Kararın ilgili 4. maddesinde şu ifadeler kullanıldı:

22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda % 20

ii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 18"

Sürecek...