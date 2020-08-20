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Petrol fiyatlarındaki küresel düşüş ve devamında gelen koronavirüs pandemisi sonrası sert darbe alan enerji sektöründe sarsıcı bir iflas haberi geldi.

Bono ödemelerini yapamayan ve kreditörlere karşı koruma arayışındaki, 74 adet açık deniz kuyusu ve 16 sondaj gemisiyle alanında dünyanın en büyüğü olan Valaris iflas başvurusunda bulundu.

Chapter 11 mevzuatı kapsamında Teksas Güney Bölgesi İflas Mahkemesi'ne başvuruda bulunan şirketin 7 milyar dolarlık bir borç yükü bulunuyor.

Şirketten yapılan açıklamada toplam varlıkların 13 milyar dolar olduğu belirtilirken bono sahiplerinin yarısıyla yeniden yapılandırma için anlaşıldığı ve 500 milyon dolarlık DIP finansmanı için anlaştığı da ifade edildi. Yeniden yapılandırma teklifine göre ise Valaris hisselerini geri alacak, rotatif kredi imkânını ve teminatsız bonoları öz sermaye için takas edecek.

Valaris CEO'su Tom Burke enerji sektöründeki ciddi küçülmeye dikkat çekerek, daralmaya ayak uydurmak ve daha güçlü bir şirket için bu adımı atmak zorunda olduklarını belirtti.

Londra merkezli Valaris, 2019 yılında Ensco ve Rowan'ın birleşmesiyle ortaya çıkmıştı ve kısa süre önce 4.3 milyar dolarlık borç batağındaki rakipleri Noble, dünyanın en büyük derin su kuyusu sahiplerinden Transocean ve Oklahomalı Chesapeake de iflas başvurusunda bulunmuştu.

2014 yılı ortasında 100 doları aşan petrol fiyatları pandemi döneminde 30 doların altına inmiş ve koronavirüs nedeniyle enrjiye olan talebin sert düşmesiyle sektör olumsuz etkilenmişti.