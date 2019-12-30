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HaberlerOtomobilSON DAKİKA! Ekonomik güven endeksi yılın zirvesinde - Haberler

Ekonomik güven endeksi aralık ayında arttı

Ekonomik güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre 2.5 puan artarak 93.8 oldu ve yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En fazla artış 5 puanla inşaat güven endeksinde yaşandı

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HABERTURK.COM

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 91,3 iken, Aralık ayında yüzde 2,6 oranında artarak 93,8 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi),hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Aralık ayında reel kesim güven endeksi 108,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 93,2 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 68,9 değerine yükseldi. Aralık ayında tüketici güven endeksi ise 58,8 değerine geriledi..

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