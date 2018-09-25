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Son dakika: Enis Berberoğlu kararının gerekçesi açıklandı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen tahliye kararının 57 sayfadan oluşan gerekçeli kararı açıklandı. 2'ye karşı 3 üyenin oyuyla alınan kararda "Devletlerin ülke içinde ve dışında devlet sırrı mahiyetinde faaliyetleri olabilir. Dava konusu olay da mahiyeti gereği devlet sırrı niteliğindedir. Berberoğlu eyleminin sonuçlarını bilebilecek birikime sahip. Sanığın eylemi ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama’ suçunu oluşturur" ifadeleri çekti. Kararın bir örneğinin Meclis'e gönderilmesi kararlaştırıldı. Mahkumiyetin kesinleştiğine dair karar Meclis'te okunursa Berberoğlu'nun vekilliği düşecek

25.09.2018 - 09:06 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Yargıtay'ın Enis Berberoğlu'na, MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onama kararının gerekçesine HABERTÜRK ulaştı. Karar 2’ye karşı 3 oyla alındı. Kararda söz konusu MİT faaliyetinin ‘devlet sırrı niteliğinde’ olduğu vurgulandı. Berberoğlu’nun ‘niteliği gereği devlet sırrı olan bilgileri’, açıklamaktan ibaret eylemenin, ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama’ suçunu oluşturduğu belirtildi. Bu bilgilerin sır olarak korunmasının, suç tarihi itibariyle de demokratik toplumda gerekli olduğu kaydedildi.

HABERTÜRK TV’den Fevzi ÇAKIR’ın haberine göre, 57 sayfalık gerekçede özetle şu tespitlere yer verildi.

MİT FAALİYETLERİ GİZLİDİR: MİT’in faaliyetleri, işin doğası gereği gizli olduğundan görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin de gizli olduğu konusunda kuşku yoktur.

DEVLET SIRRI: Devletlerin, bekasını temin ve milli menfaatleri koruma adına ülke sınırları içinde veya dışında niteliği itibariyle devlet sırrı mahiyetinde olan faaliyetleri olabilir. Dava ve haber konusu faaliyetin de bu kapsamda bir faaliyet olduğu gerek dosyada bulunan ilgili kurumların cevabi yazıları gerekse açık kaynaklarda yer aldığı üzere devlet yetkililerinin açıklamaları ile sabittir.

ÜLKENİN SİYASAL MENFAATLERİNİ HEDEF ALIYOR: Bu bilgilerin temini veya açıklanmasının, doğrudan milli savunmayı ve ülkenin siyasal menfaatleri hedef aldığında da kuşku duymamak gerekir. Bu itibarla yerel mahkemenin toplayıp karar yerinde tartışarak gösterdiği delil ve değerlendirmelere temin edilerek, haberlere konu yapılan bilgi ve belgenin “niteliği itibariyle devlet sırrı” olarak kabulünde isabetsizlik yoktur.

DEMOKRATİK TOPLUMDA GEREKLİ: Türkiye’nin en uzun kara sınırını paylaştığı ülke konumundaki Suriye’de devam eden iç savaş ve çatışmaların ülkenin milli güvenliğini ciddi anlamda tehdit ettiği açıktır…Bu itibarla milli güvenlik bağlamında ciddi bir tehdit süreci devam etmekteyken sanık Enis tarafından temin edilip başka dosyada sanık Can Dündar’a verilen ve Dündar tarafından daha önce haber yapan gazeteden farklı olarak geniş bir kitleye ulaşan Cumhuriyet Gazetesi’nde yapılan haber suretiyle açıklanan, daha evvel açıklanmamış bölümleri ve içeriği itibariyle devletin güvenliği ve siyasal yararlarını koruma kabiliyetini haiz olan bilgilerin halen ‘sır’ vasfını muhafaza ettiğinin kabulü gerekir. Ve bu sırrın korunmasının demokratik toplumda gerekli olduğunun kabulünde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

DEVLETİN GÜVENLİĞİNE DAİR BİLGİLERİ AÇIKLAMA SUÇU: Sanığın devletin milli güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle devlet sırrı mahiyetinde icra edilen faaliyetlere ilişkin bilgi ve görüntüleri başka dosya sanığı Can Dündar’a, faaliyetten yaklaşık 16 ay sonra verdiği anlaşılmıştır. Sanık bilgi birikimi ve mesleki tecrübesine göre, eyleminin sonuçlarını bilebilecek durumdadır. Fakat bu bilgileri verdiği Dündar ile saik/özel kast bakımından iştirak iradesi doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyan sezgi ve zan düzeyini aşan kesin delil elde edilmemiştir. Sanığın niteliği gereği devlet sırrı olan bilgileri, açıklamaktan ibaret eylemenin Türk Ceza Kanunu’nun 329/1. maddesinde düzenlenen ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama’ suçunu oluşturduğu kabulünde, aynı gerekçelerle anılan bilginin sır olarak korunmasının, suç tarihi itibariyle de demokratik toplumda gerekli/zorlayıcı bir tedbir niteliğinde kabul edilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

ANAYASA 83/3. MADDESİ UYARINCA…: Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme halinde düşmesinin, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurul’a bildirmesine bağlanmış bulunmasına (Anayasa’nın 84/2. maddesine) ve TBMM Üyesi hakkında ‘seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesinin, üyelik sıfatının sona ermesinden sonra mümkün bulunmasına (Anayasa’nın 83/3. maddesine) nazaran, Anayasa’nın 83/3. maddesi gereğince sanık hakkında verilen ceza hükmünün yerine getirilmesinin üyelik sıfatının sona ermesine bırakılmasına karar verilmiştir.

KARAR MECLİS’E DE GÖNDERİLECEK

Berberoğlu hakkında kesinleşen mahkumiyet kararının bir örneğinin Anayasa’nın 84/2. maddesi gereğince takdiri için TBMM Başkanlığı’na gönderilmesine kararlaştırıldı. Bu karar Meclis Genel Kurulu’nda okunursa Berberoğlu’nun vekilliği düşecek ve kalan cezasının infazı için yeniden cezaevine konulacak.

İKİ ÜYE MUHALEFET ETTİ

Karara iki üye muhalefet etti. Bu üyelerden biri karşı oy yazısında, Berberoğlu’nun vekilliğinin sonuna kadar yargılamanın durmasına karar verilmesi gerektiğini savundu. Diğer üye ise karşı oy yazısında Berberoğlu’nun eylemenin “casusluk” suçunu oluşturduğunu belirtti, tutukluluk kararının devamı görüş bildirdi.

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