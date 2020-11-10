SON DAKİKA! Esnek çalışmayla ilgili iki madde çekiliyor - Haberler

Saliha Çolak scolak@haberturk.com

Mehmet Muş ve MHP grup başkanvekilleri erken Akçay ve Muhammet Levent bülbül, Türk iş başkanı Ergün Atalay ve hak iş sendikası yetkilileriyle görüştü görüşmenin andından soruları cevaplayan Muş, genel başkanlarla yapılan görüşmedin sonra esnek çalışmaya ilişkim 33 ve 37. Maddelerin çıkarılmasına karar verdiklerini açıkladı Muş şöyle konuştu:

- Sendikaların taleplerini aldık yaptığımız değerlendirmelerde MHP grup başkanvekilleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü, biz de Cumhurbaşkanımızla görüştük. Onların talimatları gereği, 33 ve 37'yi daha detay çalışmak üzere madde metninden çıkaracağız.