Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamSON DAKİKA! Esnek çalışmayla ilgili iki madde çekiliyor - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberi Esnek çalışmayla ilgili iki madde çekiliyor

Mehmet Muş ve MHP grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammet Levent Bülbül, Türk İş başkanı Ergün Atalay ve Hak İş sendikası yetkilileriyle görüştü. Görüşmenin andından soruları cevaplayan Muş, genel başkanlarla yapılan görüşmedin sonra esnek çalışmaya ilişkin 33 ve 37. Maddelerin çıkarılmasına karar verdiklerini açıkladı

SON DAKİKA! Esnek çalışmayla ilgili iki madde çekiliyor - Haberler

Mehmet Muş ve MHP grup başkanvekilleri erken Akçay ve Muhammet Levent bülbül, Türk iş başkanı Ergün Atalay ve hak iş sendikası yetkilileriyle görüştü görüşmenin andından soruları cevaplayan Muş, genel başkanlarla yapılan görüşmedin sonra esnek çalışmaya ilişkim 33 ve 37. Maddelerin çıkarılmasına karar verdiklerini açıkladı Muş şöyle konuştu:

- Sendikaların taleplerini aldık yaptığımız değerlendirmelerde MHP grup başkanvekilleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü, biz de Cumhurbaşkanımızla görüştük. Onların talimatları gereği, 33 ve 37'yi daha detay çalışmak üzere madde metninden çıkaracağız.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Karaismailoğlu: e-Devlet sayesinde liman başkanlıklarında teması en aza indirmek
İŞ-YAŞAMGemi işlemleri artık e-Devlet'te
Siegwerk Türkiye'den Tuzla'ya yatırım
İŞ-YAŞAMÜretim kapasitesini yüzde 20 artırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan son dakika açıklama
İŞ-YAŞAMBakan Elvan'dan ilk açıklama
Tüketiciye bandrollü ürünleri sorgulama imkanı
İŞ-YAŞAMSahte ya da kaçak ürün sorgulama imkanı
TÜDEF: Vatandaşları tüketim esiri yapmaya yönelik
İŞ-YAŞAM"İndirim furyası"na dikkat!
Bakan Pakdemirli: 73 ülkeye kanatlı eti ihraç ediyoruz
İŞ-YAŞAMÇin'e kanatlı ihracatı başladı
Duracell ve İstegelsin’den atık pil dönüştürme projesi
İŞ-YAŞAMMüşteriden atık pil toplayacak
SON DAKİKA: İşsizlik rakamları açıklandı - Ağustos ayı
İŞ-YAŞAMİşsizlik rakamları açıklandı
Son dakika haberi: Lütfi Elvan yeni Hazine ve Maliye Bakanı oldu! Lütfi Elvan kimdir?
İŞ-YAŞAMYeni bakan belli oldu
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
İŞ-YAŞAMBakan Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X