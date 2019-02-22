Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmelerini milyonlarca vatandaş bekliyor. EYT ile ilgili son gelişmeler neler? Bu soru yaz aylarından itibaren siyaset kulislerinde gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından soruluyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani kıs adıyla (EYT) için muhalefet partilerinin çıkarmak istediği erken emeklilik yasası ile ilgili hükümet kanadından son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR YASASI ÇIKACAK MI?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında, 'EYT gündemimizde yok' dedi.

BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Bakan Albayrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna "EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok" yanıtını vermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.