Beşiktaş'ın Krasnodar'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Fabri, geleceğiyle ilgili konuştu.

Aspor'a konuşan İspanyol file bekçisi şunları söyledi:

"Premier Lig çok büyük bir lig. Benim de uzun zamandır ilgilendiğim bir lig. Beşiktaş'ta çok iyi günlerim geçti. Beşiktaş ile Fulham görüşüyor. Sözlü anlaşma var ama imza atılmadı. İki kulüp anlaşırsa benim de Premier Lig'de oynamak gibi bir isteğim var. Bütün taraftarlara, kulüpte çalışanlara teşekkür ederim. Yeni bir maceraya atılmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya ve mutlu olmaya geldim. Kulübe bir şeyler kazandırdığımı düşünüyorum. Hedeflerim vardı, hayallerimin peşinden koşmaya devam edeceğim"

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