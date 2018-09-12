Beşiktaş'ta 16 Eylül Pazar günü yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a tek aday olarak girecek olan mevcut başkan Fikret Orman, yeni yönetim kurulu listesini divan başkanlığına sundu.



Başkan Fikret Orman'ın yönetim kurulu listesinde Serdar Adalı, Ahmet Kavalcı ve Hüseyin Yücel yeni isimler olarak yer alırken, Ahmet Nur Çebi, Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ, Hakan Kalkavan ve Berk Hacıgüzeller listede bulunmadı.



Beşiktaş'ın pazar günü seçilecek ve Mayıs ayına kadar görev yapacak yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Başkan



Fikret Orman



Yöneticiler (Asil)



Serdar Adalı - Ahmet Ürkmezgil - Umut Güner - Şafak Mahmutyazıcıoğlu - Ahmet Kavalcı - Metin Albayrak - Hüseyin Yücel - Deniz Atalay - Hüseyin Mican - A. Cihat Kumuşoğlu



Yöneticiler (Yedek)



Erdal Karacan - Hakan Özköse - Candaş Tolga Işık - Melih Aydoğdu - Gökçe Meriçten

FİKRET ORMAN'IN AÇIKLAMALARI

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BJK TV'ye konuk olarak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde merak edilenleri anlattı. Orman'ın açıklamaları şöyle:

"Süreç hakkında, karar vermek zor. Zor süreçler yaşıyoruz. Her ne kadar dışardan mantıklı biri olarak görünmeme rağmen duygusal tarafım ağırdır. Tek başımıza seçime gitmemiz ve karşı tarafa açık ve net mesaj vermeme rağmen 250 imza toplayamayan bir yapı oluştu.

Yönetici olmak isteyenler oluyor. Çok da doğal fakat Beşiktaş yöneticisi olamayan insanlar kırılıyor, üzülüyor. Çoğu da arkadaşım oluyor.

Hem kulüp içi siyasetimiz var hem de icra siyasetimiz. Mecburen bazı kararlar almak zorunda kalıyoruz ve insanları üzüyoruz. Konuşan insanlara bakıyorum da çoğu eski yöneticiler. Benimle beraber 3 sene - 6 ay çalışan insanlar. Çünkü içerideyken görev verdiğiniz zaman iyi başkan oluyorsunuz. Fakat dışarı çıktığında nefret oluşuyor. Ben kimseye kötülük yapmadım. Onun haricinde bir şey yapmıyorum. Ego ve hırslar bu süreçleri yaşıyoruz. Ben de olabildiğince insanlarla bireysel ilişkim var. Kimseyi kırmak istediğim için zor bir süreç geçirdim.

AHMET NUR ÇEBİ NEDEN LİSTEDE YOK?

Kimlerin listede olmayacağından başlayalım. Ben Beşiktaş'ın başkanı olarak bazı konulara açıklamalıyım. Ahmet Nur Çebi listede yer almıyor. Yer almaması onun isteği üzerine oldu. Ahmet Nur Çebi benim ağabeyimdir. Hem camiamıza hem de bana 6.5 sene içerisinde büyük yardımları ve hizmetleri oldu. Hemen hemen her taşın altında benim elim olduğu gibi onun da eli oldu. Birçok konuyu beraber istişare ettik. İlk onunla konuşacağım demiştim, ilk onunla konuştum.

Beşiktaş'ta çok büyük emekleri olan bize de çok büyük hizmetleri olan bir ağabeyimiz Ahmet Nur Çebi. Yine ondan yardım isteyeceğiz. Ahmet Nur Çebi, "Ben her şekilde Beşiktaş'ın yanındayım" dedi.

Zaten problem şurada oluşuyor. Hiçbir icraatı olmayan kişiler çıkıp da kamuoyunda konuşuyor. Örnek olarak, Tamer Kıran çok önemli işler yaptı o dönemde. Sonrasında ayrıldı yönetimden. Bazıları geldi ama hiçbir şey yapmadı. Beşiktaş camiası her şeyi gören bir camia. Beşiktaş camiası küçüktür herkes olanları görüyor.

"SERDAL ADALI HİÇ GÜNDEMDE YOKTU"

Ahmet Kavalcı listemizde yer alıyor. Kavalcı zaten sürekli bizimleydi. Yönetim kurulundaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Berk de önemli hizmetler yaptı bizim için. Ekonomik kriz var biliyorsunuz. Emre çok sevdiğim bir kardeşim. Çok düzgün bir kardeşimiz. Onun haricinde çok detaya girmek istemiyorum. 5 kişi ile yollarımızı ayırdık. Bu da yönetim kurulunun 3'te 1'i yapıyor.

Serdal Adalı hiç gündemde yoktu. Öncesinde de konuşmamıştık. Ben Ahmet ağabey ile konuşmadan önce bu gündem de yoktu. Ben de çok severim Serdal'ı. Serdal Bey ile buluştuk ve etkili bir konuşma yaptık. Bend e mutlu oldum. Doğru söyledi bir konuda. Hiç günahı olmadan Beşiktaş yöneticisiyken 6 ay hapis yattı. Ben her şekilde Beşiktaş'ın yanında olurum, dedi. Tek derdim hizmet edebilmek. Ben taşın altına elimi koymak isterim, dedi. Bu beni heyecanlandırdı.

Bizim amacımız Beşiktaş'a kurumsal bir yapı getirebilmek. Serdal Adalı da aynı şeylerden bahsetti. Kulübün ve Türkiye'nin gerçekleriyle hareket etmek lazım Burası icra makamı. Biz de icra yapabilmek için insanları topluyoruz. Televizyon seyretmiyorum, sosyal medyaya da bakmıyorum. Bana geliyor ama. Beşiktaş'a ne verebiliriz? Serdal kardeşimiz üzerine bunu konuştuk ve çok mutlu oldum. Ekip olarak yapacağımız icraatlarla mutlu olurlar."

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