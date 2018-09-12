Ford, geçtiğimiz ocak ayında 11 milyar dolar net yatırım yapacağını duyurduğu elektrikli teknolojinin ilk ürününü 2020 yılında çıkaracak. ABD'li şirketin ilk yüzde 100 elektrikli SUV aracı olacak crossover, 69 Mustang ile aşina olunan Mach 1 kod adını taşıyor. Aracın ilk görüntüleri de paylaşılırken, Ford giriş seviyesi fiyatı 40 bin dolarlık bu araçla Tesla ve Chevy Bolt ile rekabet edecek
12.09.2018 - 08:43 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Ford, Mach 1 kod adını verdiği ilk yüzde 100 elektrikli aracına ait tanıtım videosunu yayımladı. Ford Mustang'den esinlenerek tasarlanan şirketin ilk elektrikli SUV üretimi olacak aracın özellikleri de belli oldu.
Tam şarj ile 482 kilometre (300 mil) sürüş menziline sahip olacak araç 2020 yılında piyasaya sürülecek. Aracın giriş seviyesi fiyatının 40 bin dolar olması bekleniyor. Böylelikle Ford, fiyatları sırasıyla 37 bin ve 34 bin dolar olan Tesla Model 3 ve Chevrolet Volt ile rekabet edecek.
Ford, bundan 9 ay önce, ocak ayında Detroit Auto Show'da tamamen elektrikli, yüksek performans vadeden bir crossover üreteceğini duyurmuştu.
2022 yılına dek 40 yeni elektrikli model için 11 milyar dolar için yatırım planı açıklamıştı. Ford Başkanı Bill Ford, 2022 yılına dek 40 yeni hibrid ve tamamen elektrikli model çıkaracaklarını, üretim hattındaki araçlardan 16 tanesinin tamamen elektrikli, geriye kalanların ise plug-in hibrid olacağını duyurmuştu.
69 MUSTANG GÖNDERMESİ
Ford'un elektrikli SUV modeli için henüz bir isim belirlenmedi, sadece Mach 1 kod adıyla bahsediliyor. Bu kod adı Mustang'in yüksek performanslı Mustang 69 modelini tanımlamak için kullanılıyordi.
İkonik Mustang modelinden ilham alınarak tasarlanan elektrikli SUV, videoda da dikkati çeken üçlü far tasarımıyla efsaneye göndermede bulunuyor. Coupe benzeri kavisli tavan da yine Mustang izlerinin hissedildiği tasarım özelliklerinden. Öte yandan, Ford'un ilk elektrikli SUV aracında BMW'nin X6 ve X4 crossover platformundan izler de var.
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