Son dakika haberine göre Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek!

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.

VAR'DA KORAY GENÇERLER

Türk Telekom Stadı'ndaki dev derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler oldu. AVAR'da Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy olacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI PALABIYIK'IN

Süper Lig'in 6. haftadaki diğer derbi olan Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde ise Ali Palabıyık görev yapacak. Dev mücadelede Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinin dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.

VAR'DA SERKAN TOKAT

Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinin VAR hakemi Serkan Tokat olacak. AVAR'da ise Burak Şeker ile İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.