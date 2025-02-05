Galatasaray, Lemina'yı açıkladı!
Galatasaray, Mario Lemina'nın transferi konusunda Wolverhampton ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Giriş: 05.02.2025 - 17:16 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:20
Galatasaray, Mario Lemina'nın transferi konusunda oyuncu ve Wolverhampton ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpte açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ