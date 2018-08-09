Son dakika! Galatasaray transfer haberleri(09 Ağustos 2018)
09.08.2018 - 12:22 | Güncelleme:
Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız oyuncu için karşı karşıya geldi. Melo iş başında Cimbom için devreye girdi. Galatasaray, Trabzonlu yıldız oyuncu için devrede. Galatasaray'da savunmada gidecek isimlerin yerine gelecekler belli oluyor. Emre Akbaba transferinde sona doğru. Cimbom eski oyuncularına kavuşuyor... Detaylar haberimizde
1
1|40
GALATASARAY'IN B PLANI; MARTINS INDI
Galatasaray, uzun süredir bitirmek istediği Ndiaye ve Denayer için girişimlere hız verecek. Ayrıca Bruno Martins Indi için de görüşme yapılacak.
2
2|40
Uzun süre Fenerbahçe'nin istediği Indi için Galatasaray'da devreye girdi. Phillip Cocu'nun ısrarla istediği ama gerçekleşemeyen transferde son gündü Galatasaray da devreye girdi
3
3|40
Süper Kupa maçında Akhisar'a karşı alınan yenilgi ve oynanan kötü futbol sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Ada operasyonu başlıyor... Sarı- Kırmızılı yönetim hedefindeki 3 yıldız için bugünden itibaren temaslara hız verecek.
4
4|40
Yaşanan bu hareketliliğin nedeni, İngiltere'de transfer döneminin bugün bitecek olması... Cimbom ilk olarak uzun süredir görüştüğü Badou Ndiaye'yi bitirecek.
5
5|40
Premier Lig takımlarından beklediği teklifi alamayan Senegalli yıldızın birkaç gün içinde Galatasaray'a dönmesi bekleniyor. Yönetim aynı şekilde Denayer'in kiralanması için de temaslarda bulunacak.
6
6|40
Eğer Belçikalı yıldızla ilgili sorun yaşanırsa rota Martins Indi'ye dönecek... Sarı- Kırmızılılar, Denayer'e alternatif olarak gördüğü Hollandalı yıldızla görüşecek. (Takvim)
7
7|40
MELO İŞ BAŞINDA! TRANSFERDE O DEVREDE
Gustavo Scarpa Galatasaray yolunda. Galatasaray'ın eski futbolcu Felipe Melo, vatandaşı 10 numara Gustavo Scarpa'nın sarı-kırmızılı takıma transferi konusunda devreye girdi. Belhanda'nın satılması durumunda gündeme gelecek Gustavo Scarpa'nın Palmeiras'tan kiralanması gündemde...
8
8|40
Galatasaray taraftarların sevgilisi Felipe Melo, sarı kırmızılılara önerdiği Palmeiras'tan Gustavo Scarpa için kolları sıvadı. Adeta Galatasaray'ın gönüllü sportif direktörü gibi çalışan Brezilyalı, Scarpa'nın menajerleri Bruno Paiva ve Marcelo Goldfarb'ı evinde ağırladı.
9
9|40
Felipe Melo'nun aracılık ettiği görüşmede Abdurrahim Albayrak, Brezilyalı orta sahanın şartlarını öğrendi. İkinci başkanın, Terim ile görüştükten sonra yeniden buluşmak için söz aldığı ifade edildi.
10
10|40
Aykut Kocaman döneminde Fenerbahçe'de bir dönem Gustavo Scarpa ile yakından ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
11
11|40
1994 doğumlu olan Scarpa 10 numara pozisyonunda oynuyor. 1.76 boyundaki oyuncu'nun Parmerias ile 2022 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Kariyerinde 175 maça çıkan Brezilyalı futbolcunun 30 golü bulunurken hiç kırmızı kart görmedi. (Sabah)
Badou Ndiaye ve Emre Akbaba konusunda bir türlü aşama kaydedemeyen Galatasaray’da Abdürrahim Albayrak sürekli olarak menajerlerle dirsek temasında. Son olarak önüne Hannover’den Alman forvet Niclas Füllkrug ismini getiren menajer Mithat Halis’e, “Trabzonspor, Juraj Kucka için ne yaptı? Yazıldığı gibi indirim yaptı mı? Geçen sezon Muharrem Başkan rica ettiği için almadık.
14
14|40
Ama Ahmet Başkan eğer indirim yapmıyor diye kadroda şişkinlik var diyerek göndermeyi düşünüyorsa kiralarız da, takasta yaparız” sözlerini kullandı. Füllkrug içinse “bize gelir gelmez gol atacak adam lazım” dedi. (Fotospor)
15
15|40
BİR AYEW DE GALATASARAY ALIYOR
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia geldi.
16
16|40
İngiltere basını, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Andre Ayew'in kardeşi Jordan Ayew'in Sarı-Kırmızılılar'dan teklif aldığını öne sürdü. Haberde, Galatasaray'ın Swansea formasını giyen Ganalı yıldızı kiralamak istediğini ve görüşmelerin sürdüğü de ifade edildi.
17
17|40
Geçen sezon Swansea City ile 44 maça çıkan Jordan Ayew, 11 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi. (Takvim)
18
18|40
CAROLE GİDECEK, EREN ALBAYRAK GELECEK
Galatasaray'ın Lionel Carole'u satıp, yerini Eren Albayrak ile doldurmayı planladığı öğrenildi.
19
19|40
Daha önce bonservisi elinde olan Muğdat Çelik’e imza attıran Galatasaray’ın, Lionel Carole’u satar satmak sürpriz bir hamle yapacağı ortaya çıktı... Fatih Terim’in daha önce milli takıma da davet ettiği Eren Albayrak’ı Nagatomo’nun yedeği olarak kadroya katacağı bildirildi. Eren’e de Muğdat’a olduğu gibi çok uygun şartlarda bir sözleşme teklif edildiği gelen bilgiler arasında. (Fotospor)
20
20|40
MAİCON GİDİYOR O GELİYOR! KARA MBODJ
Maicon'un gitmesinin gündemde olması nedeniyle savunma hattına transfer yapmayı düşünen Galatasaray'da Anderlechtli Kara Mbodj'inin adı ön plana çıktı.
21
21|40
Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken savunma hattına yapılacak takviyeyle ilgili Kara Mbodj ismi öne çıktı.Serdar Aziz ve Maicon'un hataları, Ahmet Çalık'ın ise bir türlü istenilen seviyeye gelememesi nedeniyle arayışlarını hızlandıran yönetim, bir ara Fenerbahçe'yle de anılan Kara Mbodj için umutlandı.
22
22|40
Anderlecht forması giyen futbolcu için İngiliz kulüplerinin devreden çıktığı ve bir tek Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.Belçika basınında yer alan haberlere göre Anderlecht'ten ayrılmayı düşünen Kara Mbodj için İngiltere'den Fulham, Swansea ve Crystal Palace devredeydi.
23
23|40
Fakat Ada'da transfer döneminin bugün kapanacak olması nedeniyle üç kulübün de görüşmelerden çekildiği ve sarı kırmızılıların 28 yaşındaki Senegalli futbolcu için tek ciddi talipli olduğu iddia edildi.
24
24|40
Galatasaray'ın, Anderlecht ile birkaç gün içinde bir kez daha bir araya gelip transfere nokta koyacağı öğrenildi. 28 yaşındaki Kara Mbodj kariyerine ülkesinde başladıktan sonra Tromsö'ye transfer oldu.2013 yılında Genk'e geçen Senegalli stoper, 2015 yılında da Anderlecht'e transfer oldu. (Fanatik)
25
25|40
EMRE AKBABA: "YILLARCA BEKLEDİM 3 HAFTA DAHA BEKLERİM"
Galatasaray formasını giymek için Başakşehir’in cazip teklifini reddeden Emre Akbaba'nın aklında sadece Galatasaray var. Yakın çevresine konuşan Emre Akbaba'nın, “Kulüplerin anlaşmasını bekliyorum. Transferin son gününe kadar da bekleyeceğim” dediği öğrenildi.
26
26|40
Finansal Fair Play anlaşması ve mali sıkıntılar nedeniyle bu sezon transferde sessiz kalan Galatasaray, son viraja girilirken çalışmaları hızlandırdı. Gündemdeki 1 numaralı isim; Emre Akbaba.
27
27|40
Başakşehir ile Alanyaspor 5 milyon Euro’ya anlaşmasına rağmen İstanbul ekibine gitmeyen ve “Gönlümde başka bir takım var” diyen gurbetçi futbolcu, ısrarla Galatasaray’a gelmek istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim de imkanları sonuna kadar zorluyor.
28
28|40
2.5 milyon Euro’luk teklifi 3.5 milyon Euro seviyelerine çeken Galatasaray, bu işe nokta koymayı hedefliyor. Cim Bom’un elini güçlendiren unsur ise Emre Akbaba’nın Galatasaray aşkı!
29
29|40
Yakın çevresine konuşan 26 yaşındaki oyuncunun, “Kulüplerin anlaşmasını bekliyorum. Transferin son gününe kadar da bekleyeceğim. 3 haftalık bir süre var. Burada çalışmalarımı yapıyorum. Fizik olarak yeni sezona hazırım ve motivasyonum iyi. Beklemek benim için sorun değil, yıllarca bekledim” dediği öğrenildi. (Fanatik)
30
30|40
DENAYER VE NDİAYE TRANSFERLERİ İÇİN KRİTİK GÜN
İngiltere'de transfer dönemi bu gece bitecek. Galatasaray’ın gözü kulağı da Ada’da olacak. Manchester City Denayer’i, Stoke City ise Badou Ndiaye’yi son günde satamazsa, iki yıldız için Galatasaray yolu açılacak.
31
31|40
Jason Denayer ve Badou Ndiaye için haftalardır görüşmelerini sürdüren Galatasaray için büyük gün geldi çattı. İngiltere’de yaz sezonu transfer dönemi, bu gece itibariyle noktalanıyor. Yönetimin gözü kulağı da Manchester City ile Stoke City’de...
32
32|40
Ndiaye’nin en ciddi talipleri İngiliz kulüpleri. Ancak şu ana kadar somut bir gelişme yaşanmadı. Bugün de bir sürpriz olmazsa, Ndiye için Galatasaray yolu açılacak.
33
33|40
Başarılı orta saha oyuncusunun menaceri daha önce yaptığı açıklamada, “Ndiaye ya İngiltere ya da Galatasaray’da kariyerine devam edecek” demişti.
34
34|40
Championship’in ilk haftasında Stoke City, Leeds United ile karşılaşırken, 3-1’lik yenilginin ardından Badou Ndiaye performansıyla tepki çekti. Stoke City taraftarları Ndiaye için, “Burada oynamak istemiyor. Aklı Stoke’ta değil” yorumları yaptı. Bir kısım İngiliz futbolsever de Ndiaye’nin gönderilmesini istedi.
35
35|40
BU SEFER TEKLİF OPSİYONLU
2015-2016 sezonunun ardından geçen yıl da Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Jason Denayer için yönetim bu kez farklı bir kiralama formülü uygulayacak. Manchester City’nin daha kolay ikna edilmesi adına İngiliz devine, ‘satın olma opsiyonlu’ teklif yapıldığı öğrenildi.
36
36|40
Denayer konusunda da Manchester City’nin önceliği oyuncusunu yüksek bir bedele satmak. Fakat bugünden sonra Premier Lig ekipleri futbolcu alamayacak. Denayer, en ciddi taliplerinden olan Celtic’e de kesinlikle gitmek istemiyor. Sarı-Kırmızılılar, Belçikalı stoperi 31 Ağustos’a kadar kiralamanın hesapları içinde.
37
37|40
Teknik direktör Fatih Terim, son Akhisar maçının ardından Şampiyonlar Ligi için mutlaka takviyeye ihtiyaç duyduklarını net bir şekilde söylemişti (Takvim)
38
38|40
EVERTON'DAN GALATASARAY'A BOLASİE TEKLİFİ!
Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken adı Fenerbahçe ile de anılan Yannick Bolasie gündeme geldi. İki sezon önce 28.9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Crystal Palace Kulübünden alınan oyuncuyu Everton'un başka bir kulübe kiralık olarak vermek istediği Galatasaray'a iletildi.
39
39|40
Menajerlerin verdiği bu bilgi üzerine de Galatasaray, kanatlarda ve forvette oynayabilen Bolasie'nin transfer şartlarını araştırmaya başladı. Everton'da ikinci sezonunu geçiren Bolasie geçirdiği sakatlıklar nedeniyle verimli olamadı.
40
40|40
İlk sezonunda 13 maçta oynayan tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon da 16 maçta forma giydi. (Fotomaç)
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.