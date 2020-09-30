Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

BOTAŞ, kış mevsimi için geri sayımın başladığı, kombilerin çalışmasıyla birlikte tüketimin hızla artacağı doğal gazda, Ekim ayı tarifelerini belirledi. BOTAŞ, gerek konut, gerekse sanayide gaz fiyatlarını “sabit” tuttu. Gaz fiyatı, (her 1000 metreküp),konutlar için bin 251 TL, sanayi ve elektrik üreten santrallar için bin 400 TL düzeyinde bulunuyor. Sanayiye ve elektrik santrallarına, Ekim ayında sözleşmeleri ile taahhüt ettiklerinin üstünde gaz çekerse yüzde 10 indirim uygulanacak. Bu gruba giren müşteriler, bin 260 TL’den gaz tüketmeye devam edecek.

KUR ARTIŞI ETKİSİ

Sektör kaynakları, BOTAŞ’ın, 1 Ekim’de gaz ithalat fiyatının, petrole bağlı olarak 10 dolar kadar gerilediğini belirterek, “Dolar kuru hızla bir artış gösterdi. Petrolün yarattığı fiyat avantajını ortadan kaldırdı” dedi.

Kaynaklar, BOTAŞ’ın sanayi müşterilerine ve elektrik üreten santrallara ağustos ayında özel bir tarife uygulamaya başladığını belirterek, “Bu tarife, Ekim ayında da devam edecek. Ekim ayında, sözleşmesinde öngörülen taahhütlerinin üstünde gaz çeken müşteriler (sanayi ve santrallar),daha düşük fiyattan gaz almaya devam edecek. BOTAŞ, böylece tüketimi teşvik ediyor. Yıl sonunda gündeme gelecek olası ‘al ya da öde’ riskini de azaltıyor” dedi.