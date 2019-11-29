Galatasaray ve Onyekuru birbirine kavuşuyor! Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden, Avrupa Ligi'ne katılma ihtimalini zora sokan ve Süper Lig'de de umduğunu bulamayan Galatasaray'da gözler transfere çevirilmişti. Teknik direktör Fatih Terim son dönemde yaptığı hemen hemen her açıklamasında transfer için ocak ayını işaret ederken sarı-kırmızılılar ilk bombasını patlattı!

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Galatasaray, Henry Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katıyor! Yaz ayı transfer döneminde Galatasaray'a gelmek istediğini kulübü Everton'a belirtmesine rağmen Monaco'ya satılan Onyekuru, Fransız temsilcisinde aradığını bulamadı.

Monaco'da sadece 160 dakika forma şansı bulan Onyekuru'nun menajeri William D'Avila'nın yürüttüğü görüşmelerde Nijeryalı yıldızın Galatasaray'da yeniden kiralık olarak forma giymesi konusunda anlaşma sağlandığı öğrenildi.

FATİH TERİM'LE KAVUŞUYORLAR!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le çok iyi anlaşan ve tecrübeli çalıştırıcıyı adeta 'baba' olarak gören Onyekuru'nun kendisine gelen birçok teklifi reddettiği ve Galatasaray'a dönmek istediği de kaydedildi. Nijeryalı yıldız geçen sezon kazanılan 22. şampiyonlukta skora doğrudan en fazla katkıyı sağlayan isim olmuştu.

Nijeryalı yıldız attığı 14 golle sarı-kırmızılıların skor yükünü neredeyse tek başına çekerken Galatasaray, Onyekuru'nun fileleri havalandırdığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet bir beraberlik elde etti.