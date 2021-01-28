Gıda komitesi toplanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamSon dakika! Gıda komitesi bu akşam toplanıyor - Haberler
ABONE OL

Gıda komitesi saat 20:00'da toplanıyor

Son günlerde özellikle temel gıda maddelerindeki fiyat artışları üzerine harekete geçildi. Gıda komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında saat 20.00'de toplanıyor. Habertürk'ten Esra Nehir'in haberi

Son dakika! Gıda komitesi bu akşam toplanıyor - Haberler
Gıda komitesi toplanıyor
0:00 / 0:00

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, son günlerde temel gıda ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarını dile getirmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız" diyerek önlem alınması talimatı vermişti. Bunun üzerine harekete geçen Gıda Komitesi, bu akşam saat 20.00'de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde toplanacak.Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yanı sıra; ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri de katılacak.

GÜNDEMİNDE NE VAR?

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde, tarım ve gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla alınacak tedbirler görüşülecek. Üretimde maliyetleri düşürecek yapısal dönüşüm adımlarıyla birlikte, kuraklık ve su kaynaklarının da masada olması bekleniyor.

GIDADA ERKEN UYARI SİSTEMİ

Gıda fiyatlarının 2021 için risk oluşturduğunu belirten Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "farklı gıda ürünlerinde üretim arzının artırılması, zamanlama bakımından uyarlanması gibi çalışmalarla da yapısal tedbirlerin devrede olacağını söylemek mümkün" dedi. Gıda Komitesi içinde Merkez Bankası'nın sekreterya görevi yürüttüğünü işaret ederek, "Merkez Bankası'nın rolü ve pozisyonuna ilişkin de değerlendirmeleri yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte erken uyarı sistemi konusunda yapılan çalışmalara daha fazla katkı vermeyi planlıyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ERKEN UYARI SİSTEMİ DAHA ETKİN KULLANILACAK

Bu kapsamda, hem üretim hem toptan hem de perakende aşamasında bütün zincirin anlık takibi ve burada oluşan bilgi ve verilerin ilgili kurumlara anlık raporlanması ve kararların da alınmasını sağlayan erken uyarı sisteminin daha etkin kullanılmasının sağlanacağı belirtiliyor. sağlayacak..

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Akkim Kimya’dan 63 milyon dolarlık satın alma
İŞ-YAŞAMAkkim Kimya’dan yeni satın alma
Rusya'ya gidecek ilk ihracat blok treni yarın Ankara'dan yola çıkacak
İŞ-YAŞAMİlk ihracat blok treni yola çıkıyor
GS1 Global Yönetim Kurulu’na Türkiye’den tek üye oldu
İŞ-YAŞAM'Ambalajlar değil veriler konuşacak'
TGDF'den 'gıda fiyatı' açıklaması
İŞ-YAŞAM'Sorun maliyet artışı'
Eski Bakan Mehmet Şimşek'ten son dakika uyarı: 9 trilyon dolar - haberler
İŞ-YAŞAMMehmet Şimşek uyardı: 9 trilyon dolar
TÜRK-İŞ Cumhurbaşkanı’na rapor sundu
İŞ-YAŞAMTürk-İş’in haksız işten çıkarma isyanı
"Sıfır Atık" projesi kapsamında 17 milyon ton değerlendirilebilir atık toplandı
İŞ-YAŞAM"Sıfır Atık"tan 17 milyar lira kazanç
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
İŞ-YAŞAMTürk-İş: Açlık sınırı 2 bin 652 TL
İhracatın 10 milyar doları geçtiği ABD'ye lojistik merkezi kurulacak
İŞ-YAŞAMİhracatçılardan ABD'ye lojistik merkezi
ENFLASYON| Son dakika: TCMB enflasyon tahmini belli oldu!
İŞ-YAŞAMTCMB enflasyon beklentisini değiştirmedi