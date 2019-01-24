Konya-Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde bulunan ve 1000 megavat kapasite tahsisli Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı YEKA-1 GES ihalesi, 2017 yılında yapıldı. İhaleyi, Kalyoncu- Hanwha Grubu 6.99 dolar cent/kilovatsaat teklifiyle kazandı.

1.3 MİLYAR DOLAR YATIRIM ÖNGÖRÜLDÜ

Proje kapsamında ortaklık, Türkiye’de yılda minimum 500 megavat fotovoltaik modül üretim kapasitesine sahip güneş paneli fabrikası kuracaktı. Bu fabrikanın, 2 yıl içinde Ankara’da kurulması öngörüldü. 10 yıl boyunca da Konya-Karapınar YEKA’da 1000 megavatlık bağlantı kapasitesi tahsisi yapılması karara bağlandı.

Şartnameye göre, ilk 500 megavattaki yerlilik oranı yüzde 60’tı. Kalyon Enerji ve Hanwha’nın, projeyi hayata geçirmek için 1.3 milyar dolar düzeyinde yatırım yapması öngörüldü.

Ancak, proje öngörülen takvimde ve şekilde yürümedi. Kalyon ve Hanwha, yollarını ayırmaya karar verdi. Taraflar, bu konuda görüşmelere başladı. Kalyon’un, başka bir yabancı ortakla projeyi gerçekleştirmek için girişimlerde bulunabileceği belirtiliyor.

RÜZGARDA DA SIEMENS AYRILIĞI

Ankara’da enerji koridorlarında, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde yaşanan bazı gelişmeler de konuşuluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca, 1000 megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için açılan ve Türkiye'nin ilk Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları YEKA ihalesini, kilovatsaat başına 3.48 dolar/cent teklifle Siemens- Türkerler-Kalyon Enerji konsorsiyumu kazanmıştı. İhale, 2017 yılının ağustos ayında tamamlandı.

Siemens’in bu projeden ayrılmayı planladığı, bu konunun ortaklar tarafından görüşülmeye başlandığı belirtiliyor.