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Bakanlık'tan son dakika uyarı... Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden güvensiz ürünleri yayımladı. Ürünler arasında bir çok çocuk oyuncaklarının yer alması dikkatleri çekti. İşte Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı o ürünler...