ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "ABD'nin Lübnan'daki olaylardan haberi yoktu"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi telefonda görüştü. ABD Dışişleri Blinken ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin görüşmesinde Lübnan'da Hizbullah mensuplarının çağrı cihazlarının hedef alındığı saldırı ele alındı.

Blinken, ABD'nin Lübnan'daki olaylardan haberi olmadığını, hala bilgi toplamaya çalıştıklarını söyledi. Lübnan'daki patlamaların Hizbullah ve operasyonları üzerinde nasıl bir etkisi olacağı konusunda konuşamayacağını söyleyen Blinken, "Herkes gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmalı" dedi.

"ABD'NİN BU İŞLE İLGİSİ OLMADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"

ABD Dışişleri Bakanlığı patlamaların ardından dün ilk yaptığı açıklamada, ABD'nin olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını ve olayın sorumlusunun kim olduğuna ilişkin bir değerlendirme yapmayacaklarını bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "ABD'nin bu işle bir ilgisinin olmadığını söyleyebilirim. ABD, bu olayla ilgili önceden bilgi sahibi de değildi. Şu anda olayla ilgili bilgi topluyoruz." ifadesini kullanmıştı.