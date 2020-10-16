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Haberlerİş-YaşamSon dakika! AK Parti/Muş: Vergi ve SGK borcu yapılandırması için çalışma yapıyoruz
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'Vergi ve SGK borcu yapılandırması için çalışma yapıyoruz'

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmaları bulunduğunu söyledi. TBMM'ye sunulan 43 maddeden oluşan ekonomiye ilişkin torba teklifiyle ilgili açıklama yapan Muş ''Şu anda teknik kısımlar üzerinde çalışıyoruz. Planladığımız tekdirde bu kanun teklifi görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelecek'' dedi

Son dakika! AK Parti/Muş: Vergi ve SGK borcu yapılandırması için çalışma yapıyoruz
Vergi ve SGK prim borcuna yapılandırma geliyor
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HABERTURK.COM / AA

Vergi ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM’ye sunulan, 43 maddeden oluşan ekonomiye ilişkin torba teklifiyle ilgili açıklama yaptı. "Vergi ve SGK borcu yapılandırması için çalışma yapıyoruz" diyen Muş, şu anda teknik kısımlar üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Muş, çalışmanın torba kanun teklifi görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu’na geleceğini belirtti.

TORBA'DA NELER VAR?

Muş, kısa çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşme desteğine ilişkin sürenin cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilmesi, 2019 Ocak ile 20 Nisan 2020 arasında en düşük sigortalı sayısına ek ilave istihdam yapılması durumunda çalışanların SGK prim desteğinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması ve yeni istihdam artışı sağlamak üzere kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir ve damga vergisi istisnası getirilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

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