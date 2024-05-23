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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç'un listesi belli oldu - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç'un listesi belli oldu

        Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu

        Giriş: 23.05.2024 - 16:21 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:36
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        Ali Koç'un listesi belli oldu
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        Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu. Selahattin Baki, İlker Dinçay, Ömer Okan ve Can Gebetaş yeni yönetim kurulunda yer almadı.

        Ali Koç'un listesinde yer alan isimler şu şekilde:

        - Erol Bilecik

        - Burak Kızılhan

        - Sertaç Komsuoğlu

        - Acun Ilıcalı (Yeni)

        - Ahmet Ketenci

        - Alper Alpoğlu (Yeni)

        - Cenk Özatanık (Yeni)

        - Eren Dişli (Yeni)

        - Ergun Özen (Yeni)

        - Esin Güral Argat

        - Fethi Pekin

        - Hakan Safi (Yeni)

        - Hamdi Akın (Yeni)

        - Hulusi Belgü (Yeni)

        - Hüseyin Bozkurt (Yeni)

        - Kemal Danabaş

        - Mehmet Dereli

        - Nedim Keçeli (Yeni)

        - Özgür Özaktaç

        - Rıfat Perahya (Yeni)

        - Selma Rodopman

        FENERBAHÇE'DE SEÇİM NE ZAMAN?

        Fenerbahçe Kulübü, olağan seçimli genel kurul toplantısının 30-31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8-9 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün olağan seçimli genel kurul toplantısı, gündem maddelerini görüşmek üzere 30-31 Mayıs'ta saat 10.00'da Ülker Stadı'nda yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 8-9 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır." denildi.

        Öte yandan, oy kullanma hakkı olan üye sayısının 46 bin 410 olduğu aktarıldı. Sarı-lacivertlilerde; Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir kez daha Fenerbahçe başkan adaylığı için yarışacak.

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