HABERTURK.COM / Ajanslar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ''(Türkiye'nin Otomobili) Temel atma, uygun bir takvime göre, kısa bir süre sonra gerçekleşecek'' dedi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) dün üretim faaliyetlerini yürüteceği Gemlik fabrikası için Yatırım Teşvik Belgesi alındığını duyurmuştu.TOGG, Gemlik fabrikası için 2 Haziran'da ÇED Olumlu Raporu almıştı.

Şirketin üretim tesisi faaliyete geçtiğinde yıllık üretim kapasitesi 175 bin adet olacak. 4 bin kişinin çalışacağı fabrikadaki bantlardan, yüzde yüz elektrikli 5 farklı model inecek.

Varank, katıldığı canlı yayın programında Bakanlığın çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Varank programda yerli koronavirüs Tanı Kiti'ni tanıttı. Bakan Varank, "1.5 ay önce Çin'den geldi-gelmedi tartışmaları yapılan ürünü biz artık üretebiliyoruz." ifadelerini kullandı.



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