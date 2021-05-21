Bazı borçlar yeniden yapılandırılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Son dakika haberi Bazı borçlar yeniden yapılandırılacak

TBMM'ye verilen teklife göre bazı borçlar yeniden yapılandırılacak. AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifle karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmaması yönünde de düzenleme öngörüldü

Son dakika haberi Bazı borçlar yeniden yapılandırılacak
Bazı borçlar yeniden yapılandırılacak
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM


AK Parti grubu ekonomik hayata ilişkin düzenlemeleri içeren yeni kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklifte matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırması gibi konularda düzenlemeler getiriliyor.

Teklifle 7256 sayılı kanundan yararlanmak üzere başvurduğu halde gerekli ödemeleri yapamaması nedeniyle kanunu ihlal etmiş olanları da kapsayacak şekilde kesinleşmiş alacaklar için yeniden düzenleme yapılması öngörüldü.

TEKLİFE GÖRE BAZI BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Bu kişilerin kesinleşmiş borçlarının yapılandırılması ve taksitler halinde ödenmesi imkanı teklifte yer alırken, kesinleşmiş borçlar dışında ihtilaflı aşamada bulunan veya henüz inceleme ve takdir işlemleri tamamlanmamış borçların da ihtilaflara son verilmesi ya da yeni ihtilaflar başlatılmaması amacıyla düzenleme yapılması gündeme getirildi.

BEYAN EDİLMEYEN GEÇMİŞ DÖNEM GELİRLERE CEZA VE FAİZ YOK

Ayrıca teklifte ihtilaflı ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için de yapılandırma imkanı getirilmesi yer alırken bu aşamadaki alacakların Hazine'ye intikalinin sağlanması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede risklerin kaldırılması ve işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler öngörüldü.

Teklifte işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer kıymetler için yeniden değerleme imkanı sağlanarak bu kıymetlerin bilançolarda güncel değerleriyle yer alması yönünde bir düzenleme yer aldı.

Bunun yanında bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçların yapılandırılması da düzenlendi.

KREDİ SKORU ETKİLENMEYECEK

Getirilen teklifle karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmaması yönünde de düzenleme öngörüldü.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Basın meslek onurunu zedeleyenlerin sürekli basın kartı iptal edilecek
İŞ-YAŞAMBasın kartı yönetmeliği değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM'Yargı reform paketini Meclis'e sunacağız'
Bakan Muş: Esnaf desteği 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek
İŞ-YAŞAMHibe desteğinden kimler faydalanacak?
IPARD II 10. Başvuru Çağrısı kapsamında uygun bulunan projeler haziran ayı başında onaylanacak
İŞ-YAŞAM'Bütçenin çok üzerinde başvuru alındı'
Ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü girdi endeksleri açıklandı
İŞ-YAŞAMİstihdam endeksi yıllık yüzde 6 arttı
Vestel 49 ülke için Daewoo markalı TV ve beyaz eşya üretecek
İŞ-YAŞAMVestel'den lisans anlaşması
Kurulan-kapanan şirketler istatistikleri açıklandı
İŞ-YAŞAMKurulan ve kapanan şirket sayısı azaldı
Tarımsal girdi fiyat endeksi martta arttı
İŞ-YAŞAMTarım-GFE yıllık yüzde 21.03 arttı
Mayıs ayı tüketici güven endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAMTüketici güveni mayısta azaldı
SPK'dan Boğaziçi Beton ve ATP'ye halka arz izni
İŞ-YAŞAMSPK'dan Boğaziçi Beton ve ATP'ye izin