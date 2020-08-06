Fenerbahçe, Caner Erkin'i transfer ettiğini resmen açıkladı.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2020

'RAMİZ DAYI'LI TANITIM

Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medyadan transferi duyururken Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı 'Ramiz Dayı' karakterinin bir repliğini kullandı.

Tanıtım videosunda yer alan replik şöyle:

"Ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda. Ne kadar değişirsen değiş, nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin yüzünü. Ne kadar terbiye etsen de, susturamazsın içindeki canavarı. Nereye gidersen git yeğen şunu unutma, herkes gün olur evine geri döner."

BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ!

Caner Erkin, Beşiktaş'tan ayrıldığını da açıkladı. Tecrübeli sol bek yaptığı açıklamada "İyi günde, kötü günde, formamı samimiyetle terletirken beni anlayan, yanımda duran Beşiktaş camiasına kalpten teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin" ifadelerine yer verdi.