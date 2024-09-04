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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak

        Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 16:41 Güncelleme: 04.09.2024 - 17:10
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
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        Türkiye'nin BRICS’e üyelik başvurusunda bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından Cumhurbaşkanlığı kaynakları; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacağını aktardı.

        Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov da gazetecilere verdiği demeçte bugün "Türkiye tam katılım için başvuruda bulundu, değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dün MKYK toplantısı sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında "Süreç devam ediyor, somut gelişme olursa paylaşırız" demişti.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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