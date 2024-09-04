Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak

Türkiye'nin BRICS’e üyelik başvurusunda bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından Cumhurbaşkanlığı kaynakları; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacağını aktardı.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov da gazetecilere verdiği demeçte bugün "Türkiye tam katılım için başvuruda bulundu, değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dün MKYK toplantısı sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında "Süreç devam ediyor, somut gelişme olursa paylaşırız" demişti.