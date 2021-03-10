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Akkuyu Nükleer Güç Santralı üçüncü ünitesi temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in videokonferans yoluyla katılımıyla gerçekleşti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki konuşmasından önemli satır başları:

-Bugün Türkiye'mize bir eseri daha kazandırmanın haklı gururunu birlikte yaşıyoruz. Temelini 3 yıl önce Sayın Putin'le birlikte attığımız Akkuyu'nun 3. reaktörün temelini atıyoruz. Bu hamlemizle enerjide ülkemizin yarınlarını garanti almayı hedefliyoruz. Salgına rağmen ekonomimiz büyümeyi sürdürüyor. Geçen sene dünyada bir çok ülke ciddi daralmalar yaşarken biz yüzde 1.8 büyüdük.

-Enerjiye yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır anlayışıyla bu anlamdaki projelerimizi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Yenilenebilir enerjiye büyük önem veriyoruz. Geçen yıl neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklı 4 bin 900 megavatlı ilave kurulu gücü devreye aldık. Karadeniz'deki doğalgaz keşfimiz bağımsız enerji Türkiye kararlılığımızın en önemli adımlarından biri oldu.

-Nükleer enerji, 'enerji politikamız' bakımından özel bir yere sahiptir.

-Akkuyu NGS santralımızın ilk reaktörünü 2023 yılında devreye almayı hedefliyoruz. Toplam 4 reaktörden oluşacak bu santralın diğer reaktörlerinin de pey der pey üretime geçmesi için gece gündüz çalışacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine sokacağız. Akkuyu yıllık 35 milyar kilovat saat elektrik üreterek ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacak. Her türlü tedbiri alarak emin adımlarla çalışıyoruz. Yaklaşık 550 bin parçadan oluşan Akkuyu NGS en ileri düzeyde güvenlik sistemleriyle donatıyor Uluslararası atom enerjisi ajansı standartları uygunluğuna dikkat ediyoruz.

- Akkuyu NGS'de 4. ünitenin temelini gelecek yıl atacağız.

-Dostum Putin'le tesis ettiğimiz yakın diyalog sadece ikili ilişkilerde değil bölgesel barış ve istikrarın korunmasında da kilit rol oynuyor. Bir çok alanda Türk-Rus diyaloğunun neticelerini sahada görme fırsatı bulduk. Önümüzdeki dönemde bu iş birliğini ilerletmekte kararlıyız. Sağlık altyapımız sayesinde oluşturduğumuz turizmle Rus misafirlerimizi ağırlamaya hazırız.

PUTIN: KOVİD ÇALIŞMALARIMIZI ENGELLEYEMEDİ

Vladimir Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Öncelikle hepinizi çok önemli bu aşama vesilesiyle tebrik etmek istiyorum. Akkuyu'da yeni bir dönem başlıyor. Bir kaç dakika sonra Sayın Erdoğan'la birlikte 3. ünitenin temeli için talimat vereceğiz. Akkuyu'da toplam 4 ünite kurulacak. 2018'de 1. ünitenin temel atma törenine katılmıştık. Rus ve Türk uzmanların sarf ettikleri eş güdümlü çalışma sayesinde santralın yapımı belirlenen program çerçevesinde devam ediyor.

-Kovid bizim çalışmalarımızı engelleyemedi. Türkiye'de bir ilk olan Akkuyu NGS 2023 yılında devreye girecek. Zamanlamayı tutturmaya büyük önem veriyoruz. Projenin gerçekleştirilmesi Türkiye'nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sunacak, Türkiye ekonomisini güçlendirecek. Türkiye'de yepyeni bir endüstri kuruyoruz. Bu, ülkenin bilim ve sanayi potansiyelini de güçlendirecek. Sahada çalışan personelin büyük çoğunluğu Türkiye vatandaşı.

-İleride Akkuyu'da istihdam edilecek mühendisler Rusya'da eğitim görüyor. Rosattom modern yenilikçi çözümler uyguluyor. En sıkı güvenlik tedbirlerine uymaktayız. Projede siparişlerin büyük bir bölümü Türk şirketler tarafından karşılanıyor.

6 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise şu açıklamalarda bulundu:

-Bugün nükleer enerji yolculuğumuzun en önemli kilometre taşlarından birini daha geride bırakıyoruz. Yarım asrı aşan bir rüya daha gerçek olma yolunda hızla ilerliyor. Hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Akkuyu 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında enerji üretmeye başlayacak.

-Enerjide arz güvenliğimizi sağlamak için k çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir enerji arzının sağlanması öncelikli hedefler arasında. İthal kaynakların payı bir miktar düşecek. Akkuyu ile birlikte 7 gün 24 saat kesintisiz ve temiz enerji üreteceğiz.

-Akkuyu'nun tasarımı iç ve dış riskler göz önüne alınarak hesaplandı. Akkuyu tam kapasite faaliyete geçtiğinde Türkiye elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Akkuyu 60 yıl boyunca 2 bin 146 teravatsaat elektrik üretecek.

-Nükleeri sadece elektrik üretiminde değil ileri teknolojide de inşallah kullanacağız. Türkiye nükleer enerjiyle sınıf atlayacak. Nükleer teknolojiyle birlikte ekonomimize 6 milyar dolarlık katkı hedefliyoruz

Konuşmaların ardından 3. ünitenin temeli atıldı.