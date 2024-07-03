Son dakika haberi Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
Savcılık çeşitli suçlardan Dilan Polat için 27 yıl hapis cezası istedi
Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.
Dilan Polat'ın örgüt kurma, Örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Yasadışı bahis suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.
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