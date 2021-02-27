Türkiye, yılda 45-50 milyar metreküp doğalgaz tüketiliyor. doğalgaz ihtiyacının hemen hemen tamamı, ithalat yoluyla karşılanıyor. Türkiye; Rusya, İran ve Azerbaycan’dan boru hatları üzerinden doğalgaz ithal ediyor. İhtiyacın bir bölümü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatıyla karşılanıyor.

Rusya, İran ve Azerbaycan’la yapılan sözleşme gereğince doğalgaz fiyatı, üçer aylık dönemlerde petrol ve türevlerindeki harekete göre gözden geçiriliyor. İthal edilecek gazın fiyatının hesaplanmasında kullanılan formüle esas oluşturan petrol ve türevlerinin fiyatı düşerse, belli bir zaman dilimi içinde (6 ile 9 ay arayla) gaz fiyatları da geriliyor.

ARTIŞA GEÇTİ

Petrol fiyatları, koronavirüs salgınıyla birlikte ciddi biçimde düşmüştü. 2020 yılının ikinci yarısında, küresel düzeyde atılan “normalleşme” adımlarıyla artışa geçti. Brent petrol, 66 dolara kadar çıktı. Petrolün artması, doğalgaz fiyatlarını da etkiledi. BOTAŞ’ın, Rusya’dan her 1000 metreküp gaz ithalat fiyatı, halen 170-175 dolar düzeyinde bulunuyor. Bu tutarın, ikinci çeyrekte (1 Nisan) 195-200 dolara kadar çıkacağı hesaplanıyor.

MART TARİFESİ

BOTAŞ, Ocak ve Şubat’ta, doğalgaza yüzde 1 oranında zam yaptı. BOTAŞ’ın, 1 Mart’tan geçerli olacak yeni doğalgaz tarifelerini yarın açıklaması bekleniyor.

Peki, yüzde 1 zam uygulaması devam eder mi? Sektör, Mart ayında da doğalgaza küçük oranlı bir zammın yapılabileceğine işaret etti.

Sektör kaynakları, BOTAŞ’ın 1 Nisan’da doğalgaz ithalat fiyatlarının artacağını belirterek, “BOTAŞ’ın, petroldeki yükselişe bağlı olarak ortalama gaz ithalat maliyeti 20-25 dolar artacak. Diğer yandan da döviz kurunda yukarı yönlü bir hareket yaşanıyor. BOTAŞ, yüzde 1 zamlarla oluşan ve oluşacak mali yükün bir bölümünü fiyatlara yansıtmış olacak. Bu nedenle Mart ayında da zam olasılık dahilinde görülüyor” dedi.



MEVCUT TARİFELER

BOTAŞ’ın, Şubat ayında yaptığı yüzde 1 zam sonrasında gaz fiyatı konut için (her 1000 metreküp) (ÖTV ve KDV hariç) bin 276 liraya çıktı. Ticarethaneler, bin 428 liraya, organize sanayi bölgeleri bin 420 lira oldu.

Sanayi ve elektrik santrallarına yönelik doğalgaz tarifesi de bin 428 liraya yükseldi.