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        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP, CHP, İYİ Parti, HÜDA PAR, DSP ve Vatan Partisi liderleriyle telefonda bayramlaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 17:40 Güncelleme: 10.04.2024 - 17:55
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi parti liderleriyle telefonda görüşerek Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

        İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkanlar karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler.

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