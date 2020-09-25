Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçeSon dakika haberi Fenerbahçe, Samatta'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli
ABONE OL

Son dakika haberi Fenerbahçe, Samatta'yı KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'yı ilk senesi kiralık olmak üzere 4 yıllığına kadrosuna kattı. 27 yaşındaki oyuncu için İngiltere Premier Lig kulübü Aston Villa'ya 6 milyon Euro ve sportif sonuçlara bağlı olarak azami 750 bin Euro bonus bedeli ödeneceği kaydedildi

Son dakika haberi Fenerbahçe, Samatta'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe, 6 milyon Euro bonservis ve 750 bin Euro bonuslar karşılığında Samatta'yı transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Euro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Euro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından Mbwana Samatta için "hoş geldin" paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, "Kulübümüz, İngiltere'nin Aston Villa ekibinden Tanzanya Milli Takımı'nın kaptanı Mbwana Samatta'yı 4 yıllığına kadrosuna katmıştır. Bu sezon formamızı kiralık olarak giyecek olan oyuncunun bonservisi sezon sonunda alınacaktır. Samatta'ya hoş geldin diyor, çubuklu formayla başarılar diliyoruz" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray - Hajduk Split maçının yazar yorumları
FUTBOL"Oyunun kaderi değişti"
Beşiktaş - Rio Ave maçının yazar yorumları
FUTBOL"Bu ayıp size yeter!"
Milan'da Hakan Çalhanoğlu şov yaptı!
FUTBOLHakan turu tek başına getirdi!
Fousseni Diabate, Trabzon'a geldi
FUTBOLDiabate, Trabzon'a geldi
Kalinic İstanbul'a geliyor!
FUTBOLKalinic İstanbul'a geliyor!
Diego Godin'in yeni adresi Cagliari
FUTBOLDiego Godin'in yeni adresi...
Göztepe, Marko Mihojevic'i transfer etti
FUTBOLGöztepe, Mihojevic'i transfer etti
SON DAKİKA! Bayern Münih Sevilla maçı CANLI YAYIN! Bayern Münih Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOLAvrupa'nın en büyüğü Bayern!
Galatasaray: 2 - Hajduk Split: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLAslan 2 golle turladı
Beşiktaş: 2 - Rio Ave: 4 | MAÇ SONUCU
FUTBOLVeda!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X