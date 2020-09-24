Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Aston Villa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Mbwana Samatta Kimdir?

Mbwana Ally Samatta, Fenerbahçe'ye transfer olan ve Tanzanya milli takımında forvet olarak oynayan Tanzanyalı profesyonel bir futbolcu. Samatta, kariyerine 2008 yılında Tanzanya kulübü African Lyon'da gençlik oyuncusu olarak başladı . 2010 yılında TP Mazembe'ye taşınmadan önce sezonun sadece yarısında forma giydiği Simba Spor Kulübü'nde profesyonel oldu ve onlarla toplam beş yıl geçirdi. 2015 Afrika merkezli Yılın Oyuncusu seçildi ve sezonu CAF Şampiyonlar Ligi'nin en iyi golcüsü olarak bitirdi ve TP Mazembe'nin unvanı kazanmasına yardım etti.

Ocak 2016'da Samatta, Belçika tarafı KRC Genk ile anlaşarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmalarına ve 2019'da Belçika Jupiler Ligi'ni kazanmalarına yardımcı oldu. Jupiler Ligi'nin en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamladıktan sonra Ebony Shoe ödülünü de kazandı. Ocak 2020'de Aston Villa'ya taşındı ve Premier Lig'de oynayan ve gol atan ilk Tanzanya doğumlu oyuncu oldu .

Doğum tarihi: 23 Aralık 1992 (27 yıl yaşında),Darüsselam, Tanzanya

Boy: 1,83 m

Eş: Naima Omary (e. 2019)

Ebeveynler: Mzee Ally Samatta