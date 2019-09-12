Galatasaray, PFDK'nın Fatih Terim'e verdiği 4 maçlık cezaya yaptıkları itirazın ardından Tahkim Kurulu'nun cezayı 3 maça indirmesine tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılılar resmi internet sitesinden "Yel kayadan toz alır" başlığıyla bir açıklama yaptı ve hukuk devletine vurgu yaptı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Bir hukuk devletinde hiçbir kişi ya da kurum eleştirilemez değildir. Ancak, futbolu yönetenlerin bu hakkı Galatasaray’a tanımadıklarını görmekteyiz" ifadeleri yer aldı.

Fatih Terim'in Kayserispor maçı sonrasında yaptığı açıklamanın masum olduğunu dile getiren sarı-kırmızılılar, rakiplerine gönderme yaparak "Kimilerinin şampiyonluklara 'şaibeli', 'lekeli' diyerek TFF'ye hakaret ettiği, 17 kulübün TFF'yi tehdit ettiği bir ortamda Terim tarafından yapılan masum bir açıklamayı niyet okuyarak cezalandırmak bunun en açık örneğidir" dedi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"PFDK’nın ve itirazımız üzerine Tahkim Kurulu’nun vermiş olduğu kararların hukuki temelden yoksun, kamuoyu vicdanında kabul görmeyen, subjektif nitelikte olduğu aşikardır.

Bir hukuk devletinde hiçbir kişi ya da kurum eleştirilemez değildir. Ancak, futbolu yönetenlerin bu hakkı Galatasaray’a tanımadıklarını görmekteyiz.

Kimilerinin şampiyonluklara “şaibeli”, “lekeli” diyerek resmi tescile dolayısıyla TFF’ye hakaret ettiği, 17(!) kulüp ve birlik adına TFF’yi tehdit ettiği bir ortamda Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim tarafından yapılan masum bir açıklamayı niyet okuyarak cezalandırmak da bunun en açık örneğidir.

Galatasaray, tüm bu haksız ve objektif olmayan kararlara rağmen; Yönetimi, Teknik Direktörü, Teknik Heyeti, oyuncuları ve büyük taraftarıyla birlikte kenetlenerek her zamankinden daha kararlı ve daha güçlü olarak şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Galatasaray Spor Kulübü"