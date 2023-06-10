Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol NBA
ABONE OL

Heati deplasmanda yenen Nuggets, NBA finalinde şampiyonluk kapısını araladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Denver Nuggets, deplasmanda Miami Heat'i 108-95 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti

Heati deplasmanda yenen Nuggets, NBA finalinde şampiyonluk kapısını araladı

Final serisinin 4. maçında, normal sezonda Doğu Konferansı'nı 8. sırada bitiren Heat, Batı Konferansı'nı lider tamamlayan Nuggets'ı konuk etti.

Nuggets, all-star oyuncusu Nikola Jokic ve Aaron Gordon'un performansıyla öne çıktığı maçta rakibini 13 sayı farkla mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj elde etti.

Heat'te Jimmy Butler'ın 25 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Bam Adebayo'nun 20 sayı, 11 ribaunt, 3 asistlik çabaları mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Kyle Lowry 13, Kevin Love ve Duncan Robinson 12'şer sayıyla oynadı.

Konuk ekipte ise Aaron Gordon 27 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Nikola Jokic 23 sayı, 12 ribaunt, 4 asistle takımlarını sırtladı. Bruce Brown 21 sayı, Jamal Murray 15 sayı, 12 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Jamal Murray, NBA Finallerinde 10'dan fazla asistle oynayan ve hiç top kaybı yapmayan 5. isim olarak tarihe geçti.

Serinin 5. maçı 13 Haziran Salı günü, TSİ 03.30'da Nuggets'ın sahasında oynanacak. Nuggets, bu maçı da kazanması halinde tarihinin ilk şampiyonluğuna uzanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sertaç Komsuoğlu: "Ergin Ataman bizi tahrik etti"
BASKETBOL "Ergin Ataman bizi tahrik etti"
Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi eledi!
BASKETBOL Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi eledi!
Anadolu Efes-Fenerbahçe maçının hakemi Aytuğ Ekti, görevini bıraktığını açıkladı! - Basketbo lHaberleri
BASKETBOL Olay hakem düdüğü astı!
NBA final serisinde dördüncü maç! Miami Heat Denver Nuggets maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?
BASKETBOL Miami Heat Denver Nuggets dördüncü maçı ne zaman?
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko play-off 4. maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Efes FB basketbol maçı saat kaçta ve ne zaman?
BASKETBOL A.Efes FB Beko basketbol maçı ne zaman?
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Polonya'yı devirdi!
BASKETBOL Potanın Perileri Polonya'yı devirdi!
Pınar Karşıyaka, Türk Telekom serisinde öne geçti!
BASKETBOL Pınar Karşıyaka, seride öne geçti!
TBF'den flaş karar! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hakemlere görev yok
BASKETBOL TBF açıkladı: O hakemlere görev yok!
Denver, Miami'yi deplasmanda yendi, 2-1 öne geçti
BASKETBOL Denver, Miami'yi deplasmanda yendi
Türkiye Polonya kadın basketbol maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?
BASKETBOL Potanın Perileri Polonya karşısında!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.