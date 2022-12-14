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Haberler Borsa Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu kararının ardından BIST'de düşüş yüzde 4'e ulaştı!
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Son dakika haberi İmamoğlu kararı piyasayı nasıl etkiledi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı çıktı. İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası BIST 100'de günlük düşüş yüzde 4'e ulaştı. Endeks günü yüzde 3.6 düşüşle tamamladı. Dolar/TL sığ piyasada dalgalı bir seyir izledi. Karar öncesi 18.6370 seviyelerinde bulunan kur kararın ardından önce 18.64'e çıktı. Ardından 18.61'e kadar geri çekilip yeniden 18.63'lü seviyelere geldi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 500 baz puanın üzerine çıktı. 

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu kararının ardından BIST'de düşüş yüzde 4'e ulaştı!
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçik Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Kararın kesinleşmesi için istinaf mahkemesi ve Yargıtay süreçlerinin de tamamlanması gerekiyor.

BIST100 ENDEKSİ YÜZDE 3.6 DÜŞÜŞLE GÜNÜ TAMAMLADI

Kararın ardından BIST 100'de günlük düşüş yüzde 2'den yüzde 4'e ulaştı. Endeks günü yüzde 3.6 düşüşle tamamladı

İLK YARIDA REKOR TAZELEMİŞTİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 5.302,14 puana taşımıştı.

DOLAR/TL'DE DALGALANMA

Dolar/TL sığ piyasada dalgalı bir seyir izledi. Karar öncesi 18.6370 seviyelerinde bulunan kur kararla 18.6484'e çıktı ardından 18.61'e kadar geri çekildi. 18:15 itibariyle yeniden 18.63'lü seviyelere geldi.

5 YILLIK CDS 500 BAZ PUANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Karar sonrası Türkiye'nin beş yıllık kredi risk primi (CDS) 500 baz puanın üzerine çıktı. CDS dün 1 yıl aradan sonra 500 puanın altına inmişti, bu sabah 480 baz puan seviyesine gerilemişti.

FED KARARI BEKLENİYOR

Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bugün saat 22.00'de yılın son faiz kararını açıklayacak.

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