Son dakika haberi İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı. ICC, tutuklama emrini savaş suçları iddiasıyla talep etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan bugün yaptığı videolu açıklamada "Bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi I. Ön Yargılama Dairesi nezdinde Filistin Devleti'ndeki durumla ilgili tutuklama emri için başvuruda bulunuyorum" açıklamasında bulundu.

ICC Savcısı Khan, "Ofisim tarafından toplanan ve incelenen delillere dayanarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallantı'ın savaş suçları işlediğine dair makul gerekçelerimiz var. Filistin Devleti topraklarında (Gazze Şeridi'nde) 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren işlenen insanlık suçu işleniyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaların ardından toplanan ve incelenen delillere dayanarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardıklarını açıkladı.

İsrail liderlerine yöneltilen suçlamalar arasında; bir savaş yöntemi olarak sivillerin aç bırakılması, kasten vücut yaralanmalarına veya ciddi acıya neden olmak, kasten öldürmek, kasıtlı olarak sivil nüfusa karşı saldırı düzenlemek, yok etme ve/veya cinayet yer alıyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 3 Hamas lideri için de tutuklama kararı çıkardığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Başbakan Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın yanı sıra Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulundu.