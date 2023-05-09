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Haberler İş-Yaşam SON DAKİKA: Kamu işçilerinin zam oranı açıklandı! 2023 Toplu iş sözleşmesi zammı ile kamu işçileri zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
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Son dakika haberi Kamu işçilerinin zam oranı açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçilerine refah payı dahil yüzde 45 zam yapıldığını açıkladı. En düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya yükseltildi

SON DAKİKA: Kamu işçilerinin zam oranı açıklandı! 2023 Toplu iş sözleşmesi zammı ile kamu işçileri zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
HABERTURK.COM

Ülkedeki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün bugün imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçilerine refah payı dahil yüzde 45 zam yapıldığını açıkladı. En düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya yükseltildi.

Kamu işçilerine yapılacak zammın açıklandığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda yaptığı açıklamalar şöyle:

"Vicdanımı, değerlerimi bir kenara koymadan, ülkemin de menfaatlerini bir kenara koymadan, hesabi olmanın ötesinde hasbi bir değerlendirme yapmak istedim. Bu neticede bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim. Bugüne hazırlığımızı yaptık. Kamu toplu iş sözleşmeleri imza töreni vesilesiyle milletimizin huzurundayız. Bu protokolle yaklaşık 700 bin işçi kardeşimizin 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz.

6 Şubat depremlerinde canla başla kurtarma çalışmaları yürüten madencilerimize, karayolcularımıza, demiryolcularımıza, elektrikçilerimize, medikal kurtarmacılarımıza, şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum.

Bugün imzalanacak protokelle kamu işçilerimizin taban ücretleri, diğer özlük ve yan hakları belirlenmektedir. Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin TL’ye çıkartıyoruz. Yüzde 4 ile yüzde 6 prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.

Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum. Türkiye geliştikçe ve büyüdükçe ortaya çıkan zenginliği ülkemizin her bir ferdiyle paylaşıyoruz. Çalışanlarımızın ücret artışı başta olmak üzere her alanda bu anlayışa bağlı kaldık.

Doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırılar karşısında önceliğimiz hep çalışanlarımız oldu bu sayede istihdamımızı 31 buçuk milyona çıkarttık.

Deprem felaketinin üzerimize yüklediği 100 milyar doları aşkın yüke rağmen bu adımları atmayı sürdüreceğiz.

Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var.

Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl giderdiysek, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak."

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Haberi Hazırlayan : Ahmet Hamdi Girgin

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