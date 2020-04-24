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Haberlerİş-YaşamSon dakika haberler: Kapasite kullanım oranı açıklandı
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Son dakika haberi Kapasite kullanım oranı açıklandı

TCMB imalat sanayi kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre kapasite kullanım oranı Nisan ayında bir önceki aya göre 13,7 puan azalarak yüzde 61,6 oldu

kapasite kullanım
HABERTURK.COM

TCMB, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlara göre belirlenen nisan ayı kapasite kullanım oranı verlerini açıkladı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO),bir önceki aya göre 13,7 puan azalarak yüzde 61,6 seviyesinde
gerçekleşirken mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA),bir önceki aya göre 14,3 puan azalarak yüzde 61,9 oldu

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