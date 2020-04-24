TCMB, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlara göre belirlenen nisan ayı kapasite kullanım oranı verlerini açıkladı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO),bir önceki aya göre 13,7 puan azalarak yüzde 61,6 seviyesinde
gerçekleşirken mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA),bir önceki aya göre 14,3 puan azalarak yüzde 61,9 oldu
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