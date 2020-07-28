- Sorunları nasıl çözebiliriz diye toplantı yaptık. Önümüzdeki toplantıda aramızda bir yeni takım daha olacak, hukuksal olarak onlar olmadan yeni sezonla ilgili karar almamız mümkün değil.

- Pandemi sürecinde 7 kulüp, küme düşme olmasın diye başvuru yapmıştı. Şimdi yine bu kulüpler, özellikle düşen 3 takım, tekrar konuyu gündeme getirdiler. Kulüplerin tamamı, müracaat eden kulüplerle aynı görüşte. TFF'ye bu konuda tavsiye kararında bulunacağız.

- TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde Digitürk ile bir rakamda anlaştıklarını söyledi. Kulüplerin içinde olmadığı bir pazarlığı doğru bulmadık. Yapılacak görüşmelerin tamamında biz de olmak istiyoruz.