Fenerbahçe, Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı transfer ettiğini resmen duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır.



Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır.



Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam’a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz."