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        Haberler Spor Futbol Mete Kalkavan hakemliği bıraktı - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

        TFF, Mete Kalkavan'ın hakemliği bıraktığını ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 19:55 Güncelleme: 03.01.2024 - 19:55
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        Mete Kalkavan hakemliği bıraktı
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mete Kalkavan'ın hakemlik kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

        TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemlerimizden Mete Kalkavan, kendi isteğiyle sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, hizmetleri dolayısıyla Kalkavan'a teşekkür edilerek, yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu.

        Mete Kalkavan, son olarak 19 Aralık 2023'te oynanan RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor maçını yönetmişti.

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