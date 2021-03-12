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Haberlerİş-YaşamSon dakika haberi: Ocak ayı sanayi üretim endeksleri açıklandı
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Ocak ayı sanayi üretim endeksleri açıklandı

Sanayi üretim endeksi ocakta bir önceki aya göre yüzde 1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.4 yükseldi

Son dakika haberi: Ocak ayı sanayi üretim endeksleri açıklandı
HABERTURK.COM

TÜİK, ocak ayı sanayi üretim endekslerini açıkladı. Buna göre sanayi üretim endeksi ocakta bir önceki aya göre yüzde 1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11.4 yükseldi.

EN HIZLI YÜKSELİŞ MADENCİLİKTE

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12.1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.1 azaldı.

Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre ise yüzde 6.8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.1 yükselirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.6 düştü.

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