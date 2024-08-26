Son dakika haberi Oğuzhan Özyakup futbolu bıraktı!

Süper Lig'de Beşiktaş formasını toplamda 10 sezon terleten Oğuzhan Özyakup, sürpriz bir kararla futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kararını duyuran Oğuzhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaz Süper Lig'den teklif yapan tüm takımlara ilgileri için teşekkür ederim. Ama ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman da öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi."