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Son dakika haberi Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı

TÜİK, sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi şubat ayında yıllık yüzde 8.8 artarak yüzde 8 beklentinin üzerine çıktı

SON DAKİKA! Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı - Haberler
Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı
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HABERTURK.COM

TÜİK'in verilerine göre sanayi üretimi şubat ayında yıllık yüzde 8,8 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı.

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