"Hayatın başka yönlerinde de kendimi görmek, hayatımda yeni bir dönemi başlatmak için; futbolculuk kariyerimi, profesyonel olarak başladığım yerde, Galatasaray’da noktalıyorum. Bergama’da doğdum, Galatasaray’da büyüdüm, Avrupa’da futbol oynadım, kupalar kaldırdım, ödüller aldım. Hayatımın en kıymetli anlarını futbolla yaşadım. 16 yaşımdayken sarı-kırmızı formayla A takımda oynadığım ilk günü, Ali Sami Yen tribünlerinde adımı duyduğum zamanları, Florya’yı hatırlamak bana her zaman güç verecek."

SEMİH KAYA'NIN KARİYERİ

Paylaşımında uzun yıllar milli takım forması giymiş olmaktan dolayı gurur duyduğu da aktaran Semih Kaya, şunları kaydetti:

En çok da kariyerim boyunca hiçbir rakibime isteyerek zarar vermediğim için, vücudumun her yerinde iz bırakacak kadar tüm gücümle mücadele ettiğim için çok huzurluyum. Bu yolculukta benim için büyük fedakarlıklar yapan aileme, beni her halimle seven, aldığım her kararda en büyük destekçim olan eşime, kariyerim boyunca yanımda olan menajerime, aynı forma için ter döktüğüm tüm takım arkadaşlarıma, dostlarıma, hocalarıma, kulüp başkanlarımıza ve kulüp yöneticilerine, kulüp çalışanlarına, tüm futbolseverlere binlerce kez teşekkür ederim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Hoşça kalın."