Son dakika haberi Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı için tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesine Habertürk ulaştı. Koca, "Amacım sözlü tepki göstermekti, tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebep vermez. Bu olaya hakemin yanlış kararları neden olmuştur" diyerek kendini savundu

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı için tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı.

Koca, "Kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum. Amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlardan dolayı bu olay gelişmiştir. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim attığım tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebiyle beni olay yerinden hemen uzaklaştılar. Bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim. Söyleyeceklerim bu kadardır." diyerek kendini savundu

HAKEMLER DE İFADE VERDİ

Ankara Batı Savcılığı, maçın hakemlerinin ifadesini aldı.

Hakemler, Faruk Koca'nın kendilerine yönelik bazı ifadeler kullandıklarını ve 'Sizi bitireceğim' dediğini iletti.

"BEN BÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM"; "KESİNLİKLE DEDİ!"

Faruk Koca, 'Sizi bitireceğim' gibi bir ifadesinin olmadığını savundu.