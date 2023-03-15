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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Spor Toto Süper Lig, 26. haftada Trendyol ile Omuz Omuza;

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında 1 Mart 2023 tarihinde başlatılan "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyası tüm hızıyla sürüyor. 15 Haziran'a kadar devam edecek kampanyaya futbol camiasından, kurumlardan ve şahıslardan verilen destekler artarak devam ediyor.

Bu anlamlı desteklerin en güzel örneklerinden birini Trendyol gerçekleştirdi ve "Omuz Omuza" kampanyasının açılışında 50 milyon TL bağış yaparak üç bin depremzedenin sıcak bir yuvaya kavuşmasına katkılarını sundu. Bu sebeple; Liglerde bir ilk olacak uygulama ile Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarında tüm takımlar sahaya Trendyol'un logosunu taşıyan formalarla çıkarak camiamız adına teşekkür edecek.

Uzun soluklu bir iyilik maratonu olan kampanya sürecinde; verilen her desteği camiamızla birlikte en güzel şekilde kabul etme gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda, hâlihazırda bize desteklerini sunan, kampanyamıza bağışta bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Yine aynı şekilde, bölgedeki depremzedelerimizin geçici ve kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılanması için hayata geçirdiğimiz "Omuz Omuza" kampanyamız için imkânı olan herkesi, bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyoruz. TFF olarak, 15 Haziran'a kadar birçok farklı organizasyonla kampanyaya sağlanan desteği artırmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."