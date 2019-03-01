Türkiye'nin en zenginleri belli oldu. Forbes Türkiye, bu yıl 14’üncü kez hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı. 119 kişiden oluşan Forbes 100’ün toplam serveti 99,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl 40’a ulaşan milyarder sayısı ise 11 kişi azalarak 29 olarak kayda geçti. Toplamda geçen yıla göre 21,5 milyar dolar servet düşüşü gerçekleşirken, 119 kişiden 101’nin serveti azaldı.

Listenin ilk sırasında 3,8 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer alıyor. Son beş yılın “en zengini” Murat Ülker ise 3,7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. Üçüncülüğü 2,1 milyar dolarlık servetleriyle Hüsnü Özyeğin ve Osman Kibar paylaştı.

Bu yıl 11 isim Forbes 100’de ilk kez yer aldı. Daha önceki yıllarda listeden düşen üç isimse bu yıl geri döndü.

Toplam servetten 6,1 milyar dolar pay alan bu isimler arasında geçen yıl hayatını kaybeden Şarık Tara ve Erdoğan Demirören’in varisleri ile 2016’da hayatını kaybeden Mustafa Koç’un iki kızı da yer alıyor. Mustafa Koç’un kızları Esra Koç (22) ve Aylin Koç (18) Koç Grubu şirketlerinde hissedar olan dördüncü kuşaktan ilk üyeler oldu. Koç kardeşler aynı zaman Forbes 100 tarihinin en genç isimleri.

29 dolar milyarderinin altısı (Osman Kibar, Melih Abdulhayoğlu, Suat Günsel, Hamdi Ulukaya, Eren-Fatih Özmen) servetini tamamen Türkiye dışında kurup büyüttükleri şirketlerden edinen isimler. Listenin ilk 10’unda yer alan isimlerin ortak noktalarından biri de Türkiye dışında şirketleri bulunması ve döviz gelirleri bulunması.

Listede 28 kadın yer alırken. Kadınların toplam servet içindeki payı yüzde 19,7 olarak gerçekleşti. En zengin kadın ise 2 milyar dolarlık servetiyle Semahat Arsel oldu.

2019 Sırası İSİM Şirket 2019 Serveti (milyon dolar) 1 Erman Ilıcak Rönesans Holding 3.800 2 Murat Ülker Yıldız Holding 3.700 3 Hüsnü Özyeğin Fiba Holding 2.100 3 Osman Kibar Samumed 2.100 5 Ferit Şahenk Doğuş Holding 2.000 5 Semahat Arsel Koç Holding 2.000 7 Ahmet Çalık Çalık Holding 1.900 7 Filiz Şahenk Doğuş Holding 1.900 7 Rahmi Koç Koç Holding 1.900 10 Melih Abdulhayoğlu Comodo 1.800 10 Suat Günsel Yakın Doğu Üniversitesi 1.800 12 Nihat Özdemir Limak Holding 1.700 12 Sezai Bacaksız Limak Holding 1.700 12 Suna Kıraç Koç Holding 1.700 15 Bülent Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 1.600 15 Hamdi Ulukaya Chobani Yoghurt 1.600 15 Turgay Ciner Park Holding 1.600 18 Faruk Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 1.500 19 Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem 1.400 20 Murat Vargı MV Holding 1.300 21 Eren Özmen Sierra Nevada Corp. 1.200 21 Fatih Özmen Sierra Nevada Corp. 1.200 21 Fuat Tosyalı Tosyalı Holding 1.200 21 Mustafa Küçük LC Waikiki 1.200 25 Ayhan Tosyalı Tosyalı Holding 1.100 25 Deniz Şahenk Doğuş Holding 1.100 25 Fatih Tosyalı Tosyalı Holding 1.100 25 Hamdi Akın Akfen Holding 1.100 25 Mehmet Nazif Günal MNG Holding 1.100





