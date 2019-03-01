Erman Ilıcak
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Türkiye'nin en zengin kişisi değişti

Forbes Türki̇ye, en zengi̇n 100 Türk’ü sıraladağı “Forbes 100” li̇stesi̇ni̇ açıkladı. Rönesans Holdi̇ng Başkanı Erman Ilıcak, 100 mi̇lyon dolar farkla, son beş yıldır li̇steni̇n zi̇rvesi̇nde yer alan Murat Ülker’i̇ geri̇de bırakarak “Türki̇ye’ni̇n en zengi̇ni̇” oldu. Ilıcak, Forbes 100 tari̇hi̇nde bu unvanı kazanan altıncı i̇si̇m. Önceki̇ yıllarda Erol Sabancı, Hüsnü Özyeği̇n, Mehmet Emi̇n Karamehmet, Feri̇t Şahenk ve Murat Ülker bu unvanın sahi̇bi̇ olmuştu

Giriş: 01.03.2019 - 10:00 | Güncelleme:
HABERTURK.COM

Türkiye'nin en zenginleri belli oldu. Forbes Türkiye, bu yıl 14’üncü kez hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı. 119 kişiden oluşan Forbes 100’ün toplam serveti 99,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl 40’a ulaşan milyarder sayısı ise 11 kişi azalarak 29 olarak kayda geçti. Toplamda geçen yıla göre 21,5 milyar dolar servet düşüşü gerçekleşirken, 119 kişiden 101’nin serveti azaldı.

Listenin ilk sırasında 3,8 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer alıyor. Son beş yılın “en zengini” Murat Ülker ise 3,7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. Üçüncülüğü 2,1 milyar dolarlık servetleriyle Hüsnü Özyeğin ve Osman Kibar paylaştı.

Bu yıl 11 isim Forbes 100’de ilk kez yer aldı. Daha önceki yıllarda listeden düşen üç isimse bu yıl geri döndü. 

Toplam servetten 6,1 milyar dolar pay alan bu isimler arasında geçen yıl hayatını kaybeden Şarık Tara ve Erdoğan Demirören’in varisleri ile 2016’da hayatını kaybeden Mustafa Koç’un iki kızı da yer alıyor. Mustafa Koç’un kızları Esra Koç (22) ve Aylin Koç (18) Koç Grubu şirketlerinde hissedar olan dördüncü kuşaktan ilk üyeler oldu. Koç kardeşler aynı zaman Forbes 100 tarihinin en genç isimleri.

29 dolar milyarderinin altısı (Osman Kibar, Melih Abdulhayoğlu, Suat Günsel, Hamdi Ulukaya, Eren-Fatih Özmen) servetini tamamen Türkiye dışında kurup büyüttükleri şirketlerden edinen isimler. Listenin ilk 10’unda yer alan isimlerin ortak noktalarından biri de Türkiye dışında şirketleri bulunması ve döviz gelirleri bulunması.

Listede 28 kadın yer alırken. Kadınların toplam servet içindeki payı yüzde 19,7 olarak gerçekleşti. En zengin kadın ise 2 milyar dolarlık servetiyle Semahat Arsel oldu.

2019 Sırası

İSİM

Şirket

2019 Serveti (milyon dolar)

1

Erman Ilıcak

Rönesans Holding

3.800

2

Murat Ülker

Yıldız Holding

3.700

3

Hüsnü Özyeğin

Fiba Holding

2.100

3

Osman Kibar

Samumed

2.100

5

Ferit Şahenk

Doğuş Holding

2.000

5

Semahat Arsel

Koç Holding

2.000

7

Ahmet Çalık

Çalık Holding

1.900

7

Filiz Şahenk

Doğuş Holding

1.900

7

Rahmi Koç

Koç Holding

1.900

10

Melih Abdulhayoğlu

Comodo

1.800

10

Suat Günsel

Yakın Doğu Üniversitesi

1.800

12

Nihat Özdemir

Limak Holding

1.700

12

Sezai Bacaksız

Limak Holding

1.700

12

Suna Kıraç

Koç Holding

1.700

15

Bülent Eczacıbaşı

Eczacıbaşı Holding

1.600

15

Hamdi Ulukaya

Chobani Yoghurt

1.600

15

Turgay Ciner

Park Holding

1.600

18

Faruk Eczacıbaşı

Eczacıbaşı Holding

1.500

19

Mehmet Ali Aydınlar

Acıbadem

1.400

20

Murat Vargı

MV Holding

1.300

21

Eren Özmen

Sierra Nevada Corp.

1.200

21

Fatih Özmen

Sierra Nevada Corp.

1.200

21

Fuat Tosyalı

Tosyalı Holding

1.200

21

Mustafa Küçük

LC Waikiki

1.200

25

Ayhan Tosyalı

Tosyalı Holding

1.100

25

Deniz Şahenk

Doğuş Holding

1.100

25

Fatih Tosyalı

Tosyalı Holding

1.100

25

Hamdi Akın

Akfen Holding

1.100

25

Mehmet Nazif Günal

MNG Holding

1.100



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