Türkiye'nin en zenginleri belli oldu. Forbes Türkiye, bu yıl 14’üncü kez hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı. 119 kişiden oluşan Forbes 100’ün toplam serveti 99,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl 40’a ulaşan milyarder sayısı ise 11 kişi azalarak 29 olarak kayda geçti. Toplamda geçen yıla göre 21,5 milyar dolar servet düşüşü gerçekleşirken, 119 kişiden 101’nin serveti azaldı.
Listenin ilk sırasında 3,8 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer alıyor. Son beş yılın “en zengini” Murat Ülker ise 3,7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. Üçüncülüğü 2,1 milyar dolarlık servetleriyle Hüsnü Özyeğin ve Osman Kibar paylaştı.
Bu yıl 11 isim Forbes 100’de ilk kez yer aldı. Daha önceki yıllarda listeden düşen üç isimse bu yıl geri döndü.
Toplam servetten 6,1 milyar dolar pay alan bu isimler arasında geçen yıl hayatını kaybeden Şarık Tara ve Erdoğan Demirören’in varisleri ile 2016’da hayatını kaybeden Mustafa Koç’un iki kızı da yer alıyor. Mustafa Koç’un kızları Esra Koç (22) ve Aylin Koç (18) Koç Grubu şirketlerinde hissedar olan dördüncü kuşaktan ilk üyeler oldu. Koç kardeşler aynı zaman Forbes 100 tarihinin en genç isimleri.
29 dolar milyarderinin altısı (Osman Kibar, Melih Abdulhayoğlu, Suat Günsel, Hamdi Ulukaya, Eren-Fatih Özmen) servetini tamamen Türkiye dışında kurup büyüttükleri şirketlerden edinen isimler. Listenin ilk 10’unda yer alan isimlerin ortak noktalarından biri de Türkiye dışında şirketleri bulunması ve döviz gelirleri bulunması.
Listede 28 kadın yer alırken. Kadınların toplam servet içindeki payı yüzde 19,7 olarak gerçekleşti. En zengin kadın ise 2 milyar dolarlık servetiyle Semahat Arsel oldu.
2019 Sırası
İSİM
Şirket
2019 Serveti (milyon dolar)
1
Erman Ilıcak
Rönesans Holding
3.800
2
Murat Ülker
Yıldız Holding
3.700
3
Hüsnü Özyeğin
Fiba Holding
2.100
3
Osman Kibar
Samumed
2.100
5
Ferit Şahenk
Doğuş Holding
2.000
5
Semahat Arsel
Koç Holding
2.000
7
Ahmet Çalık
Çalık Holding
1.900
7
Filiz Şahenk
Doğuş Holding
1.900
7
Rahmi Koç
Koç Holding
1.900
10
Melih Abdulhayoğlu
Comodo
1.800
10
Suat Günsel
Yakın Doğu Üniversitesi
1.800
12
Nihat Özdemir
Limak Holding
1.700
12
Sezai Bacaksız
Limak Holding
1.700
12
Suna Kıraç
Koç Holding
1.700
15
Bülent Eczacıbaşı
Eczacıbaşı Holding
1.600
15
Hamdi Ulukaya
Chobani Yoghurt
1.600
15
Turgay Ciner
Park Holding
1.600
18
Faruk Eczacıbaşı
Eczacıbaşı Holding
1.500
19
Mehmet Ali Aydınlar
Acıbadem
1.400
20
Murat Vargı
MV Holding
1.300
21
Eren Özmen
Sierra Nevada Corp.
1.200
21
Fatih Özmen
Sierra Nevada Corp.
1.200
21
Fuat Tosyalı
Tosyalı Holding
1.200
21
Mustafa Küçük
LC Waikiki
1.200
25
Ayhan Tosyalı
Tosyalı Holding
1.100
25
Deniz Şahenk
Doğuş Holding
1.100
25
Fatih Tosyalı
Tosyalı Holding
1.100
25
Hamdi Akın
Akfen Holding
1.100
25
Mehmet Nazif Günal
MNG Holding
1.100
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