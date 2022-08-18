Erdoğan ve Zelenskiy'den kritik açıklamalar 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın Lviv kentinden Ukrayna lideri Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri'yle görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Zelenskiy'in davetinden büyük memnuniyet duydum. Ortaklık düzeyindeki ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirdik. İş birliğimizi mevcut şartlarda ilerletme imkanını ele aldık.

Yaklaşık 6 aydır devam eden savaş, görüşmelerimizin ana konusunu teşkil etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi bu vesile ile bir kez daha vurguladık.

Yaşanan can kayıplarından duyduğumuz derin üzüntüyü bir kez daha ifade ettim. Dün gece Kharkiv'de bir yurda yönelik gerçekleştirilen 9 sivilin öldüğü 35 kişinin yaralandığı füze saldırısı için de ülkemiz ve milletimiz adına taziyelerimi ilettim.

"YENİ BİR ÇERNOBİL YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz. Türkiye olarak bir taraftan çatışmaların diplomatik çözümle sona ermesi için çaba harcarken diğer taraftan Ukraynalı dostlarımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz.

Savaşın başından bu yana Ukrayna halkının acil, insani ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 98 TIR insani yardım malzemesi sevk ettik.

325 bine yakın Ukraynalıya geçici olarak ülkemizde ev sahipliği yaptık. Ukrayna'daki şartlar normale dönünceye kadar 1098 yetim ve refakatçisinden oluşan kişiyi ülkemizde kabul ettik.

Görüşmemizde savaşın Ukrayna'da neden olduğu fiziki yıkımın boyutlarını da ele aldık. Bugüne kadar olduğu gibi Ukrayna'nın yeniden imarı için gereken desteği vereceğimizi sayın Zelenskiy'le paylaştık.

"İSTANBUL MUTABAKATI'NIN OLUMLU YANSIMALARI TÜM DÜNYADA HİSSEDİLİYOR"

Malumunuz bundan 1 ay önce BM, Ukrayna, Rusya ve Türkiye olarak tarihi nitelikte bir ortak çalışma örneği sergiledik.

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünya piyasalarına ihracını mümkün kılan İstanbul mutabakatının olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil tüm dünya hissetmeye başladı.

Mutabakatın uygulamaya konduğu 1 Ağustos'tan bu yana 25 gemi 625 bin ton Ukrayna tahılını dünya pazarlarına ulaştırdık, ulaştırıyoruz.

Bugünkü temaslarımızda mevcut mekanizmanın faaliyetlerinin arttırılarak sürdürülebilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durduk.

"ULUSLARARASI TOPLUM DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALI"

Üçlü görüşmemizde ayrıca İstanbul Mutabakatı'nın oluşturduğu müsbet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi imkanlarını değerlendirdik.

Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine özellikle işaret ettik.

Şahsen savaşın en nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum. Tüm mesele müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmektir. Mart ayında İstanbul'da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılmasının imkan dahilinde olduğuna inanıyorum.

Bu hedefe yönelik olarak her türlü desteği vermeyi tekrar kolaylaştırıcı veya arabulucu rolü oynamaya hazırız.

Tabii görüşmemizde savaş esirlerinin mübadelesi konusunu ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık, bu konuyu önemsediğimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum.

İnanıyorum ki, şu anda burayı takip edenler acaba bu esirlerin mübadelesi ne oldu sorusunu da cevaplamaya çalışıyorlar.

Bu konuyla ilgili olarak sayın Putin'le Rusya tarafıyla da tüm bugünkü görüşmelerimizin neticesini değerlendirmeye devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Lviv'e seyahatimde tüm kolaylıkları gösteren Ukrayna ve Polonya makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşlerimizin ülkelerimiz bölgelerimiz ve dünyamız için barışa, hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"TAHIL ANLAŞMASI DİPLOMASİNİN ZAFERİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından sözü alan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan'la bir araya gelmekten memnuniyet duyduğumu belirtmeliyim. Birkaç hafta önce İstanbul'da bir araya gelmiştik. Savunmasız insanlara yardım etmek üzere bir anlaşmayı imzalamak üzere. Gıda cephesindeki olumlu ivme diplomasinin zaferini yansıtıyor."

(Zaporijya Nükleer Santrali) Santraldeki askeri ekipman ve personel çekilmelidir. Zaporijya’ya yönelik potansiyel bir hasar, intihardır”

"RUSYA EN KISA SÜREDE ASKERLERİNİ KOŞULSUZ GERİ ÇEKMELİ"

40 dakika süren görüşmenin ardından yazılı açıklama yapan Ukrayna lideri Zelenskiy de Guterres gibi kameralar karşısında kısa konuştu. Zelenskiy, "Rusya bir an önce herhangi koşul olmadan askerlerini geri çekmeli ve aynı zamanda saldırılara son vermeli. Rusya'nın hepimizi küresel boyuta çekebilecek radyasyon eşiğine getirmesi kabul edilemez." dedi.

ZELENSKİY: ERDOĞAN'IN ZİYARETİ BİZE DESTEĞİNİN GÖSTERGESİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti, böylesine güçlü bir ülkeden gelen güçlü bir destek mesajıdır” dedi.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna’nın Lviv kentinde yaptığı ikili görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretini güçlü bir destek mesajı olarak nitelendirerek, “Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti, böylesine güçlü bir ülkeden gelen güçlü bir destek mesajıdır. Lviv'deki görüşmede Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl girişimini iyileştirme ihtimalini, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durumu ve işgalcilerin nükleer şantajını, Rusya'nın geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarındaki geniş çaplı tahıl hırsızlığını görüştük. Savunma işbirliği konularına da değinildi” dedi.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna ve Türkiye arasındaki iş birliğinin daha da genişlemesinin her iki tarafı da güçlendireceğinden emin olduğunu ifade etti.

UKRAYNA İLE İMAR ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin huzurunda, Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy, Potoçki Sarayı'nda görüştü.

Bu kapsamda, Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla Türkiye ve Ukrayna arasında yapılan anlaşma, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından imza altına alındı.

Anlaşmayla iki ülke arasında Ukrayna'nın yeniden inşası için bir Görev Gücü oluşturulacak.

Görev gücü ile Ukrayna'da yollar, köprüler, su ve elektrik altyapısı, hastane ve okul gibi sosyal ve ekonomik önemi haiz tesislerin yeniden inşası için çalışmalar birlikte koordine edilecek.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.