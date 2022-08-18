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Rus işgalinin başından bu yana ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlayan saldırılarının ardından ilk kez Ukrayna'ya gidiyor. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün Lviv'de bir araya gelecek.

Rus işgalinin başından bu yana ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
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AA / HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Potoçki Sarayı'nda görüşecek.

Erdoğan, Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bir araya gelecek. Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres, görüşmenin adından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

BM tarafından iki gün önce yapılan açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği ve İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edeceği belirtilmişti.

TAHIL KRİZİ İSTANBUL'DA ÇÖZÜLMÜŞTÜ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yapılamaması dünya çapında bir kriz yaratmıştı.

Tahıl krizi 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'un katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanan anlaşmayla çözülmüştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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