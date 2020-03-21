Bakan Varank'tan teknoparklara kira talimatı

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan 'Koronavirüs ile Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından Bakanlık olarak bir dizi tedbirler aldıklarını belirten Bakan Varank yazılı açıklamada bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderdik. Ayrıca, yine bu kampüslerde Ar-Ge ve tasarım alanında çalışan firmaların da 2 aylık kira ödemelerini erteleyin ve ödeme planlarında kolaylık sağlayın dedik” ifadelerini kullandı.

Tüm teknopark firmalarının bu düzenlemeden faydalanabileceğini kaydeden Varank, "Ülke genelinde teknoparklarda faaliyet gösteren 5 bin 682 firmamız var. Bu firmalarda yüzde 83’ü Ar-Ge personeli olmak üzere 58 bin 241 kişi çalışıyor. Bakanlığımız teknoparklara bugüne kadar 1 milyar 200 milyon lira hibe verdi. Bu sayede sıfırdan bir ekosistem inşa edildi. İşte şimdi teknopark yönetici şirketlerimize büyük sorumluluk düşüyor. Yönetici şirketlerimiz koronavirüs riskiyle mücadelede üzerlerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirecek" şeklinde konuştu.

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